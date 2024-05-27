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Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала пост с обращением к трём клубам

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала пост с обращением к трём клубам
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Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала в социальных сетях пост с обращением к трём английским клубам. Речь идёт о «Лестере», «Ипсвиче» и «Саутгемптоне», которые по итогам сезона повысились в классе до Премьер-лиги.

«Поздравляем «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» с выходом в Премьер-лигу. Увидимся в следующем сезоне», — говорится в публикации «горожан».

Напомним, чемпионом Англии по футболу в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 91 очко. Они завоевали титул АПЛ в четвёртый раз подряд. Вторым стал «Арсенал». На счету лондонского коллектива 89 очков. На третьей строчке финишировал «Ливерпуль» — мерсисайдцы заработали 82 очка после 38 туров АПЛ.

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