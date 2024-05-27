«Барселона» обыграла «Севилью» в прощальном матче Хави

26 мая состоялся матч 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Барселона». Команды играли на стадионе « Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонцев.

В составе гостей отличились Роберт Левандовски и Фермин Лопес. Хозяева ответили точным ударом Юссефа Эн-Несири.

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Отметим, что прошедший матч стал последним для Хави во главе сине-гранатовых, так как руководство «Барселоны» приняло решение уволить специалиста по окончании сезона.

«Барселона» набрала 85 очков и заняла второе место в турнирной таблице Примеры по итогам сезона. «Севилья» с 41 очком стала 14-й.