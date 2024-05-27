В Испании рассказали, что сказал Кепа в адрес Анчелотти после последнего матча в сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал сыграть Кепе Аррисабалаге в последнем матче Ла Лиги с «Бетисом» (0:0). Стали известны мотивы итальянского специалиста и реакция вратаря.

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По сообщению издания Defensa Central, Карло Анчелотти решил вознаградить баска и дать ему попрощаться с болельщиками перед возвращением в «Челси». Дело в том, что Кепа мог перейти в «Баварию» в августе 2023 года, получив гораздо лучшие финансовые условия, однако когда Куртуа порвал крестообразные связки, Аррисабалага сразу согласился на аренду в «Реал». И после того, как испанец проиграл конкуренцию за место в основе Андрею Лунину, то образцово вёл себя на скамье для запасных и помогал команде, чем мог.

Также отмечается, что Кепа был благодарен Анчелотти за такой жест, о чём лично ему сказал. «Я никогда этого не забуду, большое спасибо», — приводит слова Кепы источник.

Напомним, 1 июня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

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