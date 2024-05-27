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Ольга Бузова поздравила «Зенит» с чемпионством в РПЛ

Ольга Бузова поздравила «Зенит» с чемпионством в РПЛ
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Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила петербургский «Зенит» с завоеванием золотых медалей РПЛ.

«Это характер, который отмечает жителей Петербурга. Быть чемпионом всегда тяжело. По себе могу сказать. Сохранить золото порой гораздо сложнее, чем взять в первый раз. Чемпионат был очень интересный. Всегда держал интригу. Интрига была до последней секунды. Заслуженная победа «Зенита», сложная. Мне приятно. «Зенит» — чемпион! Мы в Питере с детства болеем только за одну команду», — сказала Бузова в эфире «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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