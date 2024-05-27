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Женщине-арбитру понадобилась помощь полиции, чтобы покинуть поле после финала Кубка Греции

Женщине-арбитру понадобилась помощь полиции, чтобы покинуть поле после финала Кубка Греции
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Арбитр Стефани Фраппарт, судившая финальный матч Кубка Греции, в котором «Панатинаикос» одержал победу со счётом 1:0 над «Арисом», после встречи подверглась агрессивному воздействию со стороны игроков и персонала проигравшей команды. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Фраппарт, которая является французским арбитром, была приглашена для участия в финале национального кубка чтобы избежать каких-либо опасений в предвзятости к одной из команд, а также в целях снижения коррупционных рисков.

Во время матча арбитр удалила одного игрока у «Панатинаикоса», а также двух футболистов «Ариса». По окончании матча, который был завершен практически сразу после победного гола, забитого на 90+7-й минуте, игроки и персонал «Ариса» побежали к Фраппарт.

Полиции пришлось формировать безопасную зону вокруг арбитра и помочь ей безопасно покинуть поле, чтобы не допустить физического воздействия.

Фото: Кадр из трансляции

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