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Хави объяснил, какие чувства испытал после увольнения из «Барселоны»

Хави объяснил, какие чувства испытал после увольнения из «Барселоны»
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, какие чувства испытал после увольнения из каталонской команды.

«Какие чувства я испытал после увольнения из «Барселоны»? Точно не облегчение… Потому что я хотел остаться, но мне сказали, что я не могу продолжать работу в любимом клубе. Кажется, с самого первого дня все мои слова вызывали землетрясение в СМИ и руководста. Я действительно не знаю, почему», – приводит слова Хави журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее сообщалось, что Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Ожидается, что новым главным тренером «Барселоны» станет немец Ханс-Дитер Флик. Каталонский клуб может объявить о его назначении 27 мая.

В нынешнем сезоне «Барселона» заняла второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» на 10 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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