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Энрике: «ПСЖ» не сможет заменить Мбаппе

Энрике: «ПСЖ» не сможет заменить Мбаппе
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что команда не сможет заменить нападающего Килиана Мбаппе после его ухода из клуба.

«Мне посчастливилось тренировать Килиана в этом сезоне. Для него это был трудный сезон после семи лет в клубе, и со всем, чего он достиг, трудно прощаться. Замены Мбаппе нет, мы не можем его заменить, мы сделаем это через команду. Нам нужно будет сделать четыре, пять или шесть приобретений. Заменой Килиана станет команда, которая вместе с болельщиками и нашими амбициями постарается выиграть всё в следующих сезонах», — приводит слова Энрике Reuters.

Напомним, Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона. В минувшем сезоне он провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 44 гола и 10 результативных передач.

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