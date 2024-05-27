Стали известны позиции, которые «Бавария» намерена усилить летом

Мюнхенская «Бавария» намерена купить игроков на позицию нападающего, опорного полузащитника, вингера (минимум один игрок), а также левого и центрального защитников. Об этом сообщает Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» намерена приобрести нападающего на замену Эрику Шупо-Мотингу, который покинет клуб летом в связи с истечением контракта.

Что касается усиления линии защиты, то сообщается, что игрок на левый фланг обороны будет куплен только в случае, если футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис перейдёт в «Реал». Приоритетной целью на позицию центрального защитника называют игрока «Байера» Жонатана Та. Однако сообщается, что «Бавария» начнёт переговоры только в том случае, если из команды уйдёт один из центральных защитников.