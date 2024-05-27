Массимо Каррера назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера назвал чешского специалиста Марцела Личку из «Динамо» лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Кто был лучшим тренером сезона? Я бы назвал тренера «Динамо» Марцела Личку», — сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с 2020 года Марцел Личка возглавлял «Оренбург». Летом 2023 года чешский специалист возглавил столичное «Динамо». Контракт с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. Соглашение может быть продлено в ближайшее время.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Речь Лички на пресс-конференции после матча в Краснодаре: