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Итоговая турнирная таблица Ла Лиги сезона-2023/2024

Итоговая турнирная таблица Ла Лиги сезона-2023/2024
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26 мая завершился чемпионат Испании по футболу сезона-2023/2024. По итогам сезона первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.

Второе место заняла каталонская «Барселона», заработавшая 85 очков. «Жирона», набрав 81 очко, расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Мадридский «Атлетико» стал четвёртым. Все вышеперечисленные клубы вышли в Лигу чемпионов.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В зоне прямого вылета чемпионат закончили «Кадис», набравший 33 очка, «Альмерия» (21 очко) и «Гранада» (21 очко).

Итоговая таблица Ла Лиги

Напомним, в сезоне-2022/2023 чемпионом Испании стала каталонская «Барселона».

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