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Мхитарян рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры

Мхитарян рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры
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Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, что планирует делать после завершения карьеры.

«Я буду чем-то заниматься, я бы сходил с ума дома 24 часа в сутки. Я хочу научиться готовить, путешествовать и поддерживать форму. Я не хочу стать толстым парнем. И я запишусь на тренерские курсы, но не знаю, захочу ли я быть тренером», — приводит слова Мхитаряна FC Inter1908.it со ссылкой на La Stampa.

Напомним, армянский футболист выступает за «Интер» с 2022 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. В завершившемся сезоне Мхитарян принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и 11 результативных передач.

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