На Кипре отменены матчи чемпионата. Судьи боятся и объявили бойкот

Все матчи 17-го тура чемпионата Кипра, которые должны были состояться в эти выходные, отменены из-за забастовки арбитров. Всё из-за покушения на жизнь одного из судей. Чемпионат временно приостановлен, а УЕФА уже направила своих представителей на Кипр.

Что произошло?

17 января неизвестные заложили бомбу в машине 33-летнего кипрского арбитра Андреаса Константину. После взрыва автомобиль, который находился в гараже многоэтажного дома в Ларнаке, получил сильные повреждения. Судьи отказались работать на всех матчах 17-го тура чемпионата.

«Все матчи, которые были запланированы на 17 января, перенесены из-за решения судей не принимать в них участие», — говорится в заявлении на официальном сайте Кипрской федерации футбола, которая назвала произошедший случай террористическим актом.

Любопытно, что после матча 15-го тура чемпионата Кипра «Докса» — «АЕЛ» (2:2), который обслуживал Константину, руководство «АЕЛа» осталось недовольно судейством. Ранее киприот работал на кубковой игре «Айя-Напа» — «Пафос», к спортивному характеру которой возникли вопросы — из-за сомнительных операций со ставками.

Договорные матчи

Подозрение в участии арбитров в договорных матчах на Кипре не беспочвенны. Например, недавно кипрский клуб «Омония» на своём официальном сайте опубликовал сообщение, адресованное УЕФА и ФИФА. В сообщении клуба говорится, что у них есть вся информация о матчах, на исход которых повлияли судьи.

Ровно пять лет назад, в январе 2015 года, кипрские судьи уже устраивали бойкот матчей чемпионата. Преступники хотели взорвать дом матери кипрского арбитра Томаса Мускоса. Тогда это был четвертый случай за год с применением взрывчатых средств в отношении судей. Причиной, по мнению полиции, могли стать обвинения в организации договорных матчей.

УЕФА всё решит

Кипрская федерация футбола во главе с президентом Йоргосом Кумасом обратилась за помощью в УЕФА с просьбой прислать своих представителей на остров. Организация сразу же отреагировала на просьбу. В ближайшее время на Кипр должны прилететь следователи УЕФА и провести расследование в отношении трёх подозрительных матчей во втором дивизионе страны и двух — в розыгрыше кубка.

Кумас заверил, что федерация футбола совместно с полицией и судейской коллегией работает над тем, чтобы уже в скором времени чемпионат Кипра возобновили.