«Яка, отдай мяч Дзаге!» ЦСКА пришлось помучиться с австрийцами

Игра – не повод отменять тренировку

Тренерский штаб ЦСКА на втором сборе дозирует нагрузку на команду, чтобы не перегрузить игроков и не вызвать никому не нужных мышечных повреждений. Например, в пятницу Виктор Гончаренко ограничился всего одним занятием: в первой половине дня футболисты прилично нагрузились – зато после обеда и вплоть до отбоя были свободны. Спарринг – не повод отменять утреннюю тренировку. Другое дело, что характер она носила облегчённый: разминка, «квадратики», стандарты. В то время как москвичи вышли на главный газон кампоаморского спортгородка, австрийцы уже возвращались с запасного. Некоторые задержались у кромки – понаблюдать за ближайшим соперником.

Дзагоев набирает обороты

Прошлой зимой первым на тренировки всегда приходил Нисимура: самостоятельно растягивался, разогревался, бегая по кругу. Теперь раньше всех на поле приходит – не поверите – Дзагоев. Подтверждаю слова Гончаренко: Алан очень изменился в последнее время. Травмы изменили. Врачи рекомендовали ему после «крестов» тщательнее готовиться к нагрузкам, и он добросовестно выполняет их предписания, начиная тренировку минут на 10 раньше одноклубников. Теперь Дзага не только душа коллектива, но и образец профессионализма, пример для молодёжи.

Видео доступно на «Чемпионате».

Под одной крышей с соперником

Со своим первым соперником на втором сборе «армейцы» буквально живут под одной крышей. Но не все. Отдельный корпус, арендуемый ЦСКА целиком, не в состоянии вместить всю красно-синюю делегацию, поэтому часть игроков и сотрудников разместились в таунхаусах по соседству с коллегами из «Сваровски Тироля». В гостиничном ресторане командам выделены отдельные залы, но вечерами игроки часто пересекаются в лобби или на террасе.



Что нужно знать об этой команде? В прошлом сезоне клуб из Инсбрука выиграл вторую Бундеслигу Австрии. В первой дела идут не так радостно: последнее, двенадцатое место, после 18 туров. Ближайший официальный матч у «Сваровски Тироля» уже 16 февраля, на выезде с «Рапидом». То есть теоретически австрийцы должны быть чуть ближе к оптимальным кондициям, чем «армейцы». ЦСКА возобновит сезон почти на две недели позже – с прицелом на 29-е число и «Урал» и спланирована программа подготовки.

Котин ещё не доехал до Кампоамора

Накануне прошла новость под рубрикой «Внезапно». ЦСКА приобрёл у «Крыльев Советов» Никиту Котина. 17 лет, центральный защитник, левша. Больше о нём сказать пока нечего. Но тот факт, что его сразу командируют в первую команду, в обход «молодёжки», говорит о потенциале юноши. Прежде чем решить, в каком составе новичку встречать весну, Гончаренко хочет своими глазами посмотреть его в деле, оценить соответствие требованиям РПЛ. Один ровесник Котина, Карпов, в основе уже играет. Да и Дивеев не сильно старше этих двух. Будет интересно понаблюдать за Котиным в следующих «товарняках» — к этому он ещё не успел добраться до Кампоамора и элементарно познакомиться с новыми одноклубниками.

Два тайма – два состава

Гончаренко поровну разделил игровые минуты между 22 футболистами – по 45 каждому. Вне «заявки» остались только юный вратарь Тороп и Васин, планомерно восстанавливающийся после тяжёлой «поломки». Новичков с исландцами тренер тоже равномерно распределил между условно первым и вторым составом: Караеву с Сигурдссону первый тайм, Шкурину и Магнуссону – второй. Первые двое и составили пару форвардов до перерыва. В остальных девяти позициях эта расстановка была максимально близкой к боевой: Карпов Дивеев Набабкин в центре обороны, Марио и Щенников – на бровках, Бистрович – в опорной зоне, Ахметов с Влашичем – чуть выше. И капитан Акинфеев в воротах, разумеется.

Майки со стразами

Состав и схема австрийского аутсайдера нашего читателя едва ли заинтересует. Куда примечательнее дизайн формы. Производитель экипировки украсил номера и фамилии на майках… стразами. Само собой, от «Сваровски». В свете испанского солнца экипировка смотрелась гламурно.

Караев

Всем молодым «армейцам» на данном этапе есть что доказывать тренеру, но у Караева стимулов чуть больше, чем у остальных. Он единственный ещё не «прописался» в клубе официально. Каждое результативное действие на сборах приближает Давида к подписанию контракта. В субботу одно такое он совершил – ловко заработал пенальти, который реализовал Влашич.

Вот только удержать победу в «своём» тайме москвичам не удалось – соперник выжал максимум из единственного верного момента до перерыва. На этом, кстати, футбол для первых одиннадцати не закончился, а для вратаря Торопа – только начался. Эта дюжина добрала нагрузки в игре 6 на 6 на другом поле (позже, уже во мгле, то же самое проделали и остальные «армейцы»).

«Яка, отдай мяч Дзаге»

На второй тайм ЦСКА вышел в следующем сочетании: Помазун – Елеев, Гогуа, Магнуссон – Кучаев, Бийол, Марадишвили, Дзагоев (капитан), Обляков – Чалов, Шкурин. Недостаток сыгранности и опыта у экспериментальной формации в полной мере проявился, когда «армейцы» пропустили второй гол. Но не зря красно-синие усердно репетируют стандарты на тренировках. Один из них привёл к ответному голу: Обляков исполнил угловой, а Бийол замкнул. Интересно, что незадолго до этого тренер с лавочки инструктировал словенца: «Яка, дай Дзаге передачу. Он знает, что с мячом делать». Оказалось, Яка тоже знал.

Спортлэндтур: организация учебно-тренировочных сборов