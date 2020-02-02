Саша, Саша, куда ты попал?! Болельщики ругают Головина, хотя проблемы «Монако» не в нём

В субботу в гости к «Ниму», занимающему 19-ю строчку в чемпионате Франции, пожаловал «Монако», находящийся на 7 позиций выше. Морено оставил в запасе российского полузащитника Александра Головина, что совсем не вытекало из логики последних матчей, в которых бывший «армеец» был одним из лучших по версии разных статистических порталов. Вероятно, дело в ротации, ведь для монегасков это третий матч за неполную неделю.

А вот болельщики уже всё громче выражают недовольство единственным россиянином в Лиге 1 в социальных сетях. Главные претензии сводятся к слабой игре в атаке, недостатку инициативности на поле и слабой реализации моментов. Александр ответил критикам на поле, став одним из лучших игроков матча всего за полчаса на газоне.

У «Монако» всё плохо. Команда Головина вылетела из Кубка Франции Российский полузащитник был хорош, но в конце игры не справился с эмоциями.

Как проиграть матч за минуту

«Монако» реализовал первый же момент в матче – после передачи из глубины Бен-Йеддер продавил Мартинеза и перекинул мяч через Бернардони. Этот гол стал пятнадцатым для нападающего, и он с отрывом является лидером по этому показателю в своей команде. Для сравнения – весь «Ним» забил в чемпионате всего 16 – один из худших показателей в чемпионате Франции. Как оказалось – только до этого матча.

Правда, «Монако» ужасно играет в защите и 36 мячей тому подтверждение. «Ним» отыгрался очень просто, благодаря «стеночкам – забеганиям»: Мигель отправил мяч в пустые ворота.

А потом главным действующим лицом стал рефери матча — Микаэль Лесаж и недисциплинированные игроки «Монако». После просмотра VAR Лесаж сначала удалил Бакайоко, зачем-то грубо наступившего на ногу игроку «Нима». С этим решением был совсем не согласен Желсон, который оттолкнул судью. В итоге «Монако» остался вдевятером, а хозяева получили комфортное преимущество и предсказуемо начали им пользоваться.

Забить удалось только во втором тайме. «Ним» пытался разрывать оборону «Монако» через фланги и навесы, но опасных моментов создать не получалось. Для гола надо было всего лишь взять на себя инициативу Филипото – в верхний угол он попал просто прекрасно.

Головин всё равно лучший на поле

На последние полчаса матча Морено выпускает Головина – свежести в контратаках явно не хватает «Монако». Правда, самый опасный момент гостей произошёл без участия россиянина. Адриен Силва блестяще вывел Бен-Йеддера один на один, и только вовремя выставленная нога Бернардони спасла от конфуза «Ним».

Головин действовал очень полезно. До его выхода «Монако» даже не думал об атаке, банально отбиваясь от опасных навесов «Нима». Александр часто шёл в обводку и грамотно придерживал мяч – правда, делать это для одного нападающего было бесполезно.

«Ним» забил третий – отличился Мартинез, замкнув передачу своего партнера. «Монако» выдал очередной ужасный матч и может забыть о еврокубках в следующем году, а Александр наверняка опять станет одним из лучших в этом матче по статистическим параметрам. И это всего за 30 минут игрового времени.