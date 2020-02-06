Как в 50 лет гонять в футбол наравне с молодёжью? Секрет «железного» Онопко

Кажется, нет в РПЛ ни одного другого тренера категории «50+», столь глубоко вовлечённого в игровой процесс, как Онопко. Кто-то бегает кроссы с футболистами для поднятия их морального духа, кто-то включается в двусторонки. Виктор Савельевич участвует во всём и с полной выкладкой. 33-летняя (!) разница в возрасте у центральных защитников не помешала команде Онопко и Карпова выиграть уже два «турнира трёх» на тренировках ЦСКА. А может, и помогла. Бывший капитан и рекордсмен сборной по количеству матчей до сих пор страшно не любит проигрывать.

— Смотрю я, как бегаете кроссы и рубитесь в футбол с молодыми, и не могу взять в толк: зачем вам это надо?

— Когда выходишь на поле, ты – тренер. Но, надевая манишку и играя за команду, совсем по-другому себя чувствуешь. Я ненавижу проигрывать – хоть в футболе, хоть в падел-теннисе, хоть в любой другой игре. Это в крови. В игре забываешь, что ты тренер, эмоции перехлёстывают. Я не могу по-другому.

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— Как в 50 лет сохранять такую завидную физическую форму?

— Что касается физики, я и в отпуске, и по ходу сезона тренируюсь, поддерживаю себя в тонусе: бег, тренажёрный зал. Нужно быть всегда готовым выйти на поле, заменить травмированного или приболевшего игрока в квадрате, двусторонке. А эмоциями заряжает наша молодёжь. Без эмоций, без желания тяжело добиться результатов в футболе.

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— Овчинников ещё не подсадил вас на свою чудо-диету?

— У меня своя программа. Это не диета даже – просто правильное питание. В «Заре», «Шахтёре» или «Спартаке» мы и яичницу ели, и колбасу. Только в Испании я узнал, что такое спортивное питание.



— Что-то исключили из рациона?

— Соль, сахар – полностью. Стараюсь употреблять больше салатов, фруктов, рыбы. Каши утром – обязательно. Если есть выбор, жареной картошке в качестве гарнира предпочту рис или макароны. Иногда могу себе позволить гамбургер, пиццу. Тут каждому нужно прислушиваться к своему организму – чего ему хочется. Съел яичницу – найди полчаса или час в день, чтобы подвигаться: побегать, походить, поплавать, покачать пресс – кому что нравится.

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— Березуцких, Игнашевича уже не тянет на поле. Вам игра по-прежнему в кайф?

— Да, мне нравится. Меня это реально заводит. Всё так же расстраиваюсь, когда проигрываю. Лечусь, если что-то болит: лёд, массаж, уколы. Я правда переживаю, если не могу надеть бутсы и сыграть. Пока мне доставляет удовольствие то, что я делаю, – это касается и образа жизни (люблю, природу, море, солнце) – я живу.



— Бутсы сохранились с игровых времён?

— Дома в Испании в кладовке стоят коробки со старой экипировкой: как в 90-х привезли, так и не разбирали. С 1992 года майки сборной СНГ сохранились. Одни бутсы достал: Copa Mundial, ещё Советский Союз застали. Прямо в руках развалились! Но вообще эта марка до сих пор популярна. Настоящие немецкие бутсы, кожаные. Классика. Рома Ерёменко у нас в таких играл, Овчинников, Ермакович на тренировки надевают. Я из старых припасов кроссовки достал, ни разу не надёванные. Другу подарил – на ноге рассыпались! В кладовках столько вещей валяется из прежних времён – я даже не знаю, что там есть. Годами туда не заходишь.

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— Тренерские междусобойчики в ЦСКА не практикуются?

— В футбол – нет. Раньше и массажисты играли, и администраторы, а сейчас состав не набирается. Кто-то чисто физически не может, у кого-то нога болит. Играем в падел: Виктор Михалыч это дело любит, Паулино, Давид, физиотерапевт, доктор Сергей. Братья Березуцкие сегодня подключатся. Если в теннис играл, принципы падела быстро схватишь. Интересная игра, популярная в Испании. Аргентинцы её в Европу завезли.



— Виктор Михайлович рассказывал нам, что последняя тяжёлая травма в карьере напрочь отбила желание самому гонять мяч.

— Ему и некогда – нужно следить за тренировочным процессом, руководить, подсказывать, общаться с футболистами. Да и колено, думаю, ему не позволит сыграть – слишком тяжёлая травма была. Вот падел, бег, тренажёрки – в самый раз. У нас все тренеры, администраторы следят за собой и в свободное от работы время занимаются спортом.

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— Вам старые болячки о себе не напоминают?

— Часто напоминают. Приходится периодически проходить курс лечения: прокалывать определённое лекарство в сустав. Смазки уже не хватает в колене. У меня там с 25 лет был повреждён мениск. Доктор в Испании сказал, что оперировать не надо, но с тех пор нужно вводить в колено смазывающее вещество. Одной инъекции на полгода-год хватает. А без физических упражнений это бесполезно: нужно закачивать не только эту ногу, а буквально все группы мышц в комплекте – и пресс, и ягодицы, и заднюю поверхность бедра.

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— Молодёжь жалуется, что спуску в двусторонках не даёте.

— Бывает и такое. Когда играю, эмоции переполняют, серьёзно отношусь к каждому моменту. Но никогда не ударю специально и травму никому умышленно не нанесу. Стараюсь сыграть по-игровому, чтобы они были готовы к жёсткому приёму в игре.



— Не обижаются?

— Иногда чуть-чуть обижаются, но уже через три секунды всё нормально (улыбается).



— К себе почтительное отношение со стороны молодых ощущаете или тоже могут приложить?

— Я за то, чтобы они тоже шли в отбор по-настоящему, как в игре. Фулл-контакт. На поле все равны.

— Ваша связка в обороне с 17-летним Карповым в двусторонках выглядит очень перспективно.

— Рядом с молодым игроком должен находиться опытный футболист, который ему будет подсказывать. Это важно в любой линии, но для обороны – особенно. В этом случае – знаю по себе – юноша быстрее прогрессирует. Когда я играл, ребята помладше говорили, что чувствуют себя спокойнее в компании взрослого партнёра.

— Интересно ваше мнение о Карпове?

— Он молодец во всех отношениях. У нас есть конкуренция, и Вадим её выиграл. Не в одном матче, не за неделю, а на длинной дистанции. Карпов доказывал в игре и тренировках, что достоин основного состава. Неслучайно он концовку прошлого года провёл основным защитником – притом что у нас были и Гогуа, и Шарлия. Только Васин болел. Естественно, я рад, что в таком возрасте Вадик уже поиграл и в Лиге Европе, и в чемпионате России. Но ему нужно ещё больше трудиться и меньше слушать прессу – все эти разговоры из серии «молодой, перспективный, состоялся». Нет, он ещё не состоялся – ему ещё очень далеко до уровня братьев Березуцких, того же Игнашевича, которые столько лет на высочайшем уровне отслужили ЦСКА. Карпов должен каждый день выходить, работать, на тренировках и в играх доказывать, что он лучше конкурента.



— Вы ведь тоже начинали совсем молоденьким — уже в 16 попали в дубль «Шахтёра»?

— Тогда был большой Союз, жёсткий отбор, высокая конкуренция. Выживал сильнейший. Много футболистов намного талантливее меня не смогли, не пробились. 16-17 лет – очень важный этап в карьере футболиста, этап становления, когда ты либо вверх идёшь, либо падаешь вниз. Мне везло на тренеров и очень повезло расти в окружении больших мастеров чемпионата СССР. Школа «Шахтёра», «Динамо» Киев в дальнейшем сильно помогла.

Фото: «Чемпионат»

— Правда, что сейчас поколение менее физически сильное, выносливое?

— Считаю, что да. С одной стороны, появились тренеры по физподготовке, другая медицина. Условия для игры – небо и земля: мы на гаревых полях бегали, на снегу, на паркете – не сравнить с современными искусственными газонами. Но в целом в мире иммунитет у молодых людей снизился, и это объяснимо: гаджеты, телефоны, компьютеры забирают здоровье. Мы детьми по дворам бегали, а теперь в Play Station сидят.



— Совет от Онопко: как максимально продлить футбольную жизнь без большого вреда для здоровья?

— Футболист должен хорошо питаться, усердно тренироваться и правильно отдыхать. Любить, не обманывать футбол. Если ребёнок не хочет заниматься футболом, не нужно силком его в секцию тащить. Но если ты любишь футбол и ответственно к нему относишься, он обязательно отплатит за это.

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