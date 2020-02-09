Триллер в первом старте Смолова: «Сельта» победила в компенсированное время

Как это выглядело? «Сельта» не похожа на безнадёжную команду — много эмоций, которые находят положительный выход, понятный рисунок игры с желанием действовать от себя. Пропущенный мяч в быстрой атаке «Севильи» не разрушил настрой команды из Виго, а заставил лезть вперёд ещё яростнее. Временами это выглядело немного примитивно, и игра становилась тягучей, но в итоге привело к результату — «Севилья» дважды потеряла концентрацию и допустила лёгкие быстрые атаки. Интересно, что ситуация с победным голом началась с перехвата от Санти Мины — именно он заменил Смолова на 88-й минуте. С этой точки зрения чисто формально Мина внёс бОльший вклад в победу, чем Смолов. Но и нашему нападающему есть что вынести из матча.

Что понравилось? Во-первых, Смолов действительно заряжен — банально, но это факт. В первые полчаса тепловая карта действий российской девятки пестрела пятнами по всей чужой половине — Фёдор старался оправдать раннее доверие тренера, а единственным ответом абсолютно все в такой ситуации видят активность. Активность пригодится Смолову, когда он наберёт игровые кондиции, — сейчас понятно, что с этим есть проблемы: если в первые 32 минуты форвард сделал 20 касаний, то в оставшиеся для себя 56 минут — те же 20 касаний. Притом что «Сельта» атаковала чаще.

Смолов заменён в матче против «Севильи». «Сельта» вырвала победу — 2:1! Все подробности матча.

Во-вторых, Смолов начинает понимать партнёров. На третьей минуте в прессинге у Смолова были варианты — двигаться от центрального защитника к крайнему или перекрывать линию передачи на опорника. Фёдор сделал шаг в сторону опорника и моментально получил указания от центральных полузащитников — не нужно, это направление контролируем мы. В дальнейшем подобных проблем уже не возникало: нападающий чётко выполнял свою работу.

В-третьих, Смолов сразу понял важность Яго Аспаса для атак «Сельты». Почти постоянно в начале владения команды из Виго Фёдор оглядывался на Аспаса и следил за его расположением на поле. Резкость испанца — всегда головная боль для защитников, и там, где они уделяют много внимания Аспасу, всегда может возникнуть свободная зона для Смолова. Фёдор пока не пользуется ими, но важно, что ориентир выбран верно.

Над чем ещё точно нужно работать? Над всем, потому что устроиться в новую команду за полторы недели нельзя. Но два момента хочется выделить сразу. Первый — это открывания: они пока не очень хороши. Достаточно часто номинальный центральный нападающий оказывался едва ли не самым дальним от мяча игроком, когда «Сельта» добиралась до опасных зон — это роскошь, которую Фёдору в стартовом составе позволят иметь недолго. Иронично, но первый гол «Сельты» пришёл после не самого качественного открывания Смолова — Окай так долго ждал нелинейного движения от россиянина в быстрой атаке, что психанул, развернулся и увидел, как с другой стороны его уже поддерживает Аспас.

Второй момент — это споры с судьями и другие выключения из игры. Трижды за матч Смолов просто останавливался — в те моменты, когда ему казалось, что арбитр ошибся, или когда до него не доходила перспективная передача от партнёра. Это приводит к тому, что оставшаяся без мяча «Сельта» лишается одного игрока в оборонительных действиях — каким бы ни было желание поспорить, нужно доигрывать. Этим топ-5 чемпионаты отличаются от РПЛ, и Смолов имел возможность убедиться в этом моментально: после одного из его выключений «Севилья» моментально организовала опаснейшую контратаку.