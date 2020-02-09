Первый матч Смолова в основе «Сельты»! LIVE!

«Сельта» — «Севилья». Текстовая трансляция

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20:15. Здравствуйте! Сегодня Фёдор Смолов впервые выйдет в стартовом составе «Сельты», которая проводит домашний матч чемпионата Испании с «Севильей».

В первой игре за «Сельту» россиянин вышел на замену за 12 минут до конца игры, и ничем особенным на поле не отметился.

Фёдор потихоньку осваивается в Испании, в Виго прошла его презентация.