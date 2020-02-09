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Фёдор Смолов проводит первый матч в основном составе «Сельты», 9 февраля 2020

Фёдор Смолов проводит первый матч в основном соста
«Чемпионат»
Первый матч Смолова в основе «Сельты»! LIVE!
Все подробности матча.
Футбол / Испания 0
Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Севилья
Севилья

«Сельта» — «Севилья». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

20:15. Здравствуйте! Сегодня Фёдор Смолов впервые выйдет в стартовом составе «Сельты», которая проводит домашний матч чемпионата Испании с «Севильей».

В первой игре за «Сельту» россиянин вышел на замену за 12 минут до конца игры, и ничем особенным на поле не отметился.

Испания - Примера. 22-й тур
01 февраля 2020, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Солер – 77'

Фёдор потихоньку осваивается в Испании, в Виго прошла его презентация.

«Здравствуй, Смолов!» Испанская журналистка попыталась озадачить российского форварда
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