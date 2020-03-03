Матч длиной в три часа. Судья Роблес обманул игроков и фанатов, чтобы спасти свою жизнь

Один из самых продолжительных матчей в истории футбола состоялся 2 августа 1962 года на стадионе «Вила Белмиро» (другое название «Урбано Калдейра». — Прим. «Чемпионата») в бразильском городе Сантус. Местный «Сантос» в рамках второго матча Кубка Либертадорес принимал уругвайский «Пеньяроль». Встреча была приостановлена на 80 минут из-за инцидента с болельщиками. Они бросили бутылку в чилийского арбитра Карлоса Роблеса, после чего он потерял сознание. Принимая решение о продолжении матча, рефери пошёл на хитрость, обманув бразильских футболистов и болельщиков. А сам матч в итоге продолжался три с половиной часа.

«Сантос должен победить в любом случае»

Первый матч между командами состоялся 28 июля 1962 года на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Уругвайский «Пеньяроль» уступил «Сантосу» со счётом 1:2, и теперь команде Бела Гуттмана предстоял матч-реванш в Бразилии. Пеле, выступавший в составе бразильского клуба, пропустил оба матча из-за травмы, полученной на чемпионате мира в Чили летом того же года.

Арбитром тех игр был как раз чилиец Карлос Роблес, он обслуживал как первую, так и вторую встречу. Позже рефери рассказал местному журналу Triunfo, что перед началом второго матча местный болельщик вошёл в его раздевалку с револьвером в руках, крича: «Сантос» должен победить в любом случае». Роблес спокойно ответил фанату: «Чтобы напугать чилийца, нужна сотня человек, так что иди и найди столько людей».

До карьеры арбитра чилиец профессионально занимался хоккеем с шайбой и даже становился чемпионом своей страны. Но тогда он даже не мог представить, на что ему придётся пойти в будущем, чтобы остаться в живых.

Ход матча

Данные об этом матче сильно разнятся. Большинство СМИ утверждают, что уже после первого тайма «Сантос» отправился в раздевалку при счёте 2:1. Сначала на 14-й минуте забил Альберто Спенсер из уругвайского клуба, но уже спустя три минуты бразилец Дорвал сделал счёт снова равным. На 35-й минуте полузащитник Менгалвио вывел «Сантос» вперёд. Но самое интересное началось во втором тайме, когда «Пеньяролю» удалось забить два мяча за две минуты. Всё тот же Спенсер на 49-й минуте сравнял счёт, а спустя две минуты нападающий Хосе Сасия забил третий мяч в ворота бразильского клуба.

Но есть и другая версия. Например, любительская организация RSSSF, которая занимается сбором статистических данных, утверждает, что ход матча был совершенно другим. По их данным, первый тайм завершился со счётом 1:1, а автором первого забитого мяча стал не Альберто Спенсер, а Хосе Сасия. Касательно второго тайма RSSSF пишет, что на 49-й минуте Альберто Спенсер вывел уругвайский клуб вперёд, а спустя минуту Менгалвио вновь восстановил равновесие на табло.

Как бы то ни было, фанаты «Сантоса» взбесились ходом игры и решили выместить зло на арбитра Карлоса Роблеса. На 52-й минуте в его сторону полетели бутылки и камни. Один из предметов угодил судье прямо в голову. Он рухнул на газон и потерял сознание. Ему начали оказывать помощь, а пришёл в себя арбитр уже в раздевалке.

В отчёте КОНМЕБОЛ судья объяснил, что произошло с ним в этот момент.

«Прошло семь минут второго тайма. Когда я занял положение у углового, в мою сторону бросили бутылку, которая попала мне в шею. Из-за этого я был без сознания и на мгновение ослеп. Пришёл в себя уже в раздевалке в окружении менеджеров и тренеров. Я решил приостановить матч, потому что у меня не было никаких гарантий безопасности. Бразильские менеджеры пытались убедить меня продолжить игру, от чего я категорически отказался, и президент бразильской федерации Паулиста Жоао Мендонка Фалькао начал мне угрожать. Сказал, что, если не продолжу вести матч, сдаст меня полиции. Оскорбил меня перед моими коллегами, сказал: «Вор и трус. Я могу доказать, что ты негодяй». Тренер «Сантоса» господин Луис Алонсо и президент клуба Ати Хорхе Кури тоже оскорбили меня и сказали, что не в ответе за мою жизнь после ухода со стадиона», — написал в отчёте чилийский судья.

Фото: copalibertadores.com

Хитрость Роблеса

Спустя 80 минут Роблес всё-таки решил выйти на поле и продолжить матч. Судья подозвал к себе группу игроков «Пеньяроля», объяснив им, что матч закончен. Но чтобы не злить публику и обеспечить безопасность на стадионе, футболисты должны сделать вид, что игра продолжается. «Парни, помогите мне, потому что, если нет, они убьют нас всех», — умолял чилиец. Футболисты «Пеньяроля», в сторону которых летели посторонние предметы, тоже хотели уйти с поля невредимыми, поэтому поддержали судью.

В оставшиеся 38 минут матча уругваец Спенсер снова вывел «Пеньяроль» вперёд, а под конец встречи бразильскому клубу удалось сравнять счёт. Теперь он устраивал болельщиков «Сантоса». Финальный свисток вызвал бурное празднование со стороны бразильских болельщиков и игроков. Однако в протоколе Карлос Роблес зафиксировал счёт 3:2 в пользу уругвайского клуба. Исходя из этого результата, командам нужно было играть третий матч.

На следующее утро обложки газет твердили, что «Сантос» — чемпион Южной Америки. Но спустя несколько часов КОНМЕБОЛ объявил об аннулировании ничейного результата, утвердив победу «Пеньяроля» в гостях. Футбольная организация Южной Америки поручила командам провести третий решающий матч на нейтральном поле в Буэнос-Айресе.

Третий матч

Спустя четыре недели, 30 августа, на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе состоялся третий матч между «Сантосом» и «Пеньяролем», который должен был выявить победителя. К этому времени оправился от травмы бразилец Пеле, который вышел на поле в стартовом составе. Обслуживать матч выпала честь одному из лучших судей Нидерландов Лео Хорну.

Третий матч «Сантос» выиграл с разгромным счётом 3:0. На 11-й минуте уругвайский защитник Омар Каэтано забил автогол, а во втором тайме дублем отметился великий Пеле. Таким образом «Сантос» выиграл свой первый Кубок Либертадорес.

Вот как нападающий Пепе (не путать с Пеле) до сих пор вспоминает победу в главном турнире Южной Америки.

«Когда вторая игра закончилась, для нас и для болельщиков мы были чемпионами. Мы выиграли в Монтевидео и сыграли вничью 3:3 дома. Все праздновали. Но, возвращаясь в раздевалку, в коридоре я встретил уругвайца Эдгардо Гонсалеса, который сказал мне: «Смотри, может, вам и не стоило праздновать».

Это привело меня в замешательство. Я вошёл в раздевалку и рассказал об этом парням, но наши футболисты не придали этому большого значения и продолжали праздновать. Лишь на следующий день мы узнали, что рефери зафиксировал победу «Пеньяроля» со счётом 3:2, а мы должны сыграть в третьей игре. Но в итоге так оказалось даже лучше. В Буэнос-Айресе, мы разгромили их со счётом 3:0, благодаря двум голам Пеле и автоголу Каэтано».

Что касается Карлоса Роблеса, то после завершения карьеры арбитра он возглавлял судейский комитет Чили. В 2002 году его отстранили от должности — после ряда противоречивых оценок работы арбитров. 1 сентября 2018 года Роблес скончался на 93-м году жизни.