«Зенит» и «Локомотив» до сих пор без трансферов. В чём дело?

Зимой практически все большие клубы в России порадовали своих болельщиков интересными сделками. «Спартак» арендовал Соболева, ЦСКА подписал Шкурина, «Динамо» усилилось Скопинцевым и Комличенко, а до «Краснодара» наконец-то добрался Егор Сорокин.
Однако два последних чемпиона РПЛ пока настойчиво игнорируют трансферное окно. «Зенит» лишь вернул из аренды Ригони, продал Краневиттера и разорвал контракт с Маком, а «Локо» только отдал Смолова «Сельте» до конца сезона.
Получается, что питерцам и «железнодорожникам» новички не нужны? Или трансферов от этих клубов ещё стоит ждать?
Напомним, трансферное окно в РПЛ закрывается уже 21 февраля.
«Зенит»
Почему клуб пока не совершил трансферов
В декабре в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Сергей Семак заявил, что зимой от «Зенита» трансферов ждать не стоит.
«Маловероятно (что зимой будут трансферы – прим. «Чемпионата»). Конечно, всё бывает, это футбольная жизнь — вдруг кто-то изъявит желание уйти и появится предложение, которое нас устроит. Но шансы на то, что произойдёт что-то кардинальное, очень маленькие. Скорее всего, их нет», — отмечал Семак.
Позже слова главного тренера питерцев подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
«В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», — заметил Медведев.
На вопрос о причинах бездействия на трансферном рынке Семак ответил уклончиво.
— Для РПЛ хватает и этого состава, а евровесны всё равно не будет. Логика такова?
— Хватает или нет, посмотрим весной. Мы видим, в чём нам нужно усиливаться, но не всегда это получается ввиду многих причин.
Однако и без подтверждения Семака очевидно, что сейчас состав «Зенита» силён и сбалансирован. В срочном усилении не нуждается ни одна из позиций питерцев. Как мы уже убедились, проблемного Лунёва может отлично подменить Кержаков, слева в защите хорош Сантос, справа – Караваев, в центре обороны в качестве альтернативы Ракицкому и Ивановичу есть Осорио, в опорной зоне сверхнадёжны Барриос и Оздоев, на флангах полузащиты могут сыграть Дриусси, Шатов, Сутормин, Жирков, Ерохин, Ригони, а теперь ещё и здоровый Малком. В нападении у питерцев тоже всё отлично: Дзюба и Азмун – лучшая связка форвардов РПЛ в нынешнем сезоне.
Кем хотели усилиться
«Зениту» не хватает лишь футболиста, способного играть в роли «десятки». С уходом Данни подобных исполнителей в составе питерцев так и не появилось.
Вероятно, в лице казахского хавбека Бауыржана Исламхана питерцы и искали ту самую «десятку», а может лишь надеялись увеличить глубину состава, подписав игрока. Так или иначе, полузащитник, прошедший сбор вместе с «Зенитом», не пригодился клубу ни на одну из этих ролей. В итоге в конце января Исламхан подписал контракт с «Аль-Айном» из ОАЭ.
Кроме того, по информации главного редактора газеты «Иракский футбол» Али Нури, зимой «Зенит» должен был подписать полузащитника сборной Ирака и клуба «Аль-Шорта» Сафаа Хади. Информацию о переезде Хади в Россию подтвердила и компания Iraqi Pro Players. Тогда сообщалось, что на решение о переходе игрока повилял Сердар Азмун. Однако в итоге хавбек так и остался в Ираке.
В конце января «Чемпионату» стало известно, что питерцы активно интересуются полузащитником «Марселя» Морганом Сансоном. Его переход может состояться и зимой, но, похоже, переговоры по футболисту отложат до лета.
Стоит ли ещё ожидать сделок
Маловероятно. Ещё раз повторим, у «Зенита» и так отличный подбор футболистов, а искать игроков для увеличения глубины состава без еврокубков – не первостепенная необходимость.
Вероятно, сине-бело-голубые до закрытия трансферного окна ещё могут отметиться одной скромной сделкой, но на серьёзные приобретения рассчитывать едва ли стоит. Искать по ходу сезона заветную «десятку», а затем перекраивать схему «4-4-2» для внедрения новичка, Семак точно не будет.
«Локомотив»
Почему клуб пока не совершил трансферов
Разобраться в причинах пассивности Локомотива» на трансферном рынке сложнее. Абсолютно не ясно, почему клуб, испытывающий столь серьёзные проблемы с составом, за неделю до закрытия зимнего окна до сих пор никем не усилился.
Во-первых, у «железнодорожников» страдает оборона. Косвенно это замечание подтверждал и Юрий Сёмин, утверждая, что у «Локомотива» достаточно возрастная группа защитников, у которых ко второму тайму накапливается усталость. Напомним, Чорлуке – 34 года, Хёведесу – 31, Рыбусю – 30, Игнатьеву – 33.
Во-вторых, сейчас «Локо» особенно остро нуждается в центральном форварде: Смолов уехал в Испанию, Джорджевич восстановится лишь к маю, Фарфан может вернуться в строй уже в феврале, но есть вероятность, что в лазарете он задержится до мая.
Остаётся один лишь Эдер. За 20 матчей за «железнодорожников» в нынешнем сезоне он забил только 5 мячей.
Объяснить зимнюю трансферную пассивность «Локо», пожалуй, можно только финансовым состоянием клуба.
Генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе в январе заявлял, что «Локомотив» пока лишь выходит на «дорогу экономического оздоровления». Для того, чтобы наладить ситуацию, по словам Кикнадзе, клубу нужны удачные трансферы «на выход» и евровесна.
Кем хотели усилиться
Зимой «Локо» рассматривал вариант с приобретением немецкого центрального защитника Вальдемара Антона из «Ганновера-96». Кроме того, московский клуб интересовался левыми латералями – греком Димитрисом Яннулисом (ПАОК) и ивуарийцем Сулейманом Думбиёй («Ренн»), а также бразильским центрбеком «Ромы» Жуаном Жезусом.
Также на прицеле у московского клуба были и форварды. Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» пытался договориться об аренде до конца сезона с нападающим «Бёрнли» Матеем Выдрой и своим бывшим форвардом Байе Умаром Ниассом, который сейчас выступает за «Эвертон». Тем не менее сделка по чеху сорвалась из-за разногласий с агентом игрока, а сенегалец сам отказал «железнодорожникам». Ниасса не устроили детали контракта.
Стоит ли ещё ожидать сделок
Раз «Локо» до сих пор не оставляет попыток подписать новичка, то в ближайшую неделю вполне вероятно сможет наконец совершить сделку. Скорее всего, новичком команды Сёмина станет нападающий – сейчас эта позиция у «железнодорожников» наиболее проблемная.
Ожидать громких трансферов, конечно же, не стоит. На остаток нынешнего сезона цель «Локо» – скорее залатать дыры, нежели найти усиление на будущее.
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