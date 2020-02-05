Сёмин поменял вратаря на серию пенальти в дерби со «Спартаком». Хитрость сработала

Во время длительной зимней паузы нам не хватает больших матчей с участием топ-клубов России. Например, таких, как «Зенит» – ЦСКА, которые сыграют 9 февраля в испанском Бенидорме, или «Спартак» – «Локомотив». Команды Доменико Тедеско и Юрия Сёмина встретились сегодня на международном турнире в Катаре.

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«Локо» без Миранчука и Гильерме, «Спартак» без Шюррле и Понсе

В первом туре «Кубка Матч Премьер» спартаковцы переиграли «Ростов» – 2:1, а «железнодорожники» уступили «Партизану» – 1:1 по пенальти 2:4. Результат матча с сербами, выражаясь словами Валерия Карпина, наверное, был Сёмину по барабану. А вот что точно не оставило главного тренера «Локомотива» равнодушным, так это травма Антона Миранчука. Предварительный диагноз пугал: полузащитник мог выбыть до конца сезона. К счастью, Миранчук избежал нового перелома стопы, поэтому он должен вернуться в строй уже через три-четыре недели. Кроме того, в игре с «Партизаном» пострадал Дмитрий Баринов, однако с ним ничего серьёзного не случилось – просто подвернул ногу.

У красно-белых тоже не обошлось без потери. Ещё по ходу первого тайма встречи с «Ростовом» повредил стопу и попросил замену Андре Шюррле. Немецкий форвард выбыл приблизительно на пять-десять дней.

Помимо Антона Миранчука и Шюррле в заявке на сегодняшний матч не оказалось перенесшего простуду Маринато Гильерме и Эсекьеля Понсе. Зато в составе «Спартака» дебютировал другой нападающий – Александр Соболев.

Как сыграл Соболев

Что можно сказать о Соболеве по первым 45 минутам в «Спартаке»? Арендованному у «Крыльев Советов» центрфорварду ещё только предстоит понять свою роль и найти себя в новой команде. Попав под опеку Соломона Кверквелии и Ведрана Чорлуки, который праздновал сегодня день рождения (хорвату исполнилось 34 года), Александр почти не угрожал воротам Антона Коченкова. Нельзя сказать, что спартаковцы стали активно использовать длинные верховые передачи и кроссы в штрафную с появлением рослого, мощного новичка. А всё, что было – прерывали защитники «Локомотива». Пожалуй, лучший момент Соболев имел, когда наконец-то получил мяч в штрафной «Локомотива» в ноги. Однако удар из-под Чорлуки совсем не удался – мимо цели.

Вообще футбол был достаточно живой для спарринга на сборах. В первом тайме команда Сёмина выглядела свежее и внятнее, поэтому выиграла его по делу. Несколько опасных моментов «Локомотив» создал благодаря нестандартным действиям Алексея Миранчука, который, кажется, уже очень хорошо готов. В начале игры «Спартак» спас от пропущенного гола только «сейв» молодого Павла Маслова, вставшего на пути летевшего в сетку мяча. Но на 28-й минуте ни один из трёх центральных защитников красно-белых не помешал Владиславу Игнатьеву открыть счёт. Этот гол родился благодаря тому, что игравший слева Жоау Мариу неожиданно сместился направо, создал численное преимущество, получил мяч и сделал своевременную передачу на Владислава Игнатьева. Самуэль Жиго и Георгий Джикия, видимо, по причине усталости, не среагировали на рывок Игнатьева, а тот точно пробил в касание.

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Хитрость Сёмина сработала в серии пенальти

На второй тайм Тедеско выпустил полностью другой состав. На поле остался только Джикия, так как в заявке «Спартака» отсутствовал одиннадцатый запасной. Сёмин, напротив, поменял всего одного человека – Эдера на Рифата Жемалетдинова. «Железнодорожники» стали играть без чистого нападающего. Возможно, Эдер ушёл отдыхать из-за небольшого повреждения, полученного в первом тайме: сейчас у «Локо» каждый настоящий или переделанный форвард на вес золота, надо беречь.

Теперь больше энергии было уже у красно-белых. «Спартак» завладел мячом и игровым преимуществом, а Тедеско так завёлся, что заработал жёлтую карточку. Даже в обычном спарринге Доменико не даёт никому спуску, кричит на всех ста языках, которые выучил к 34 годам. Спартаковцы сравняли счёт со штрафного, привезённого необязательным фолом Дмитрием Бариновым. Мяч случайно попал к Джикии, а тот подправил его на Илью Гапонова. Два защитника создали гол. Ещё в первую четверть часа после перерыва команда Тедеско имела два выхода один на один. Оба раза ошибался Кверквелия, а к воротам убегал Максим Глушенков, но Коченков дважды выручал «Локомотив».

Как ни странно, затем «железнодорожники» выровняли игру и отрезками смотрелись интереснее вопреки усталости. На острие выдвинулся Миранчук. Он и там не потерялся. С другой стороны, катарский судья спорно отменил гол Глушенкова, разглядев офсайд. Так или иначе матч логично завершился серией пенальти.

Любопытно, что на одиннадцатиметровые Сёмин выпустил Никиту Медведева вместо Коченкова. Ход тренера сработал: Медведев отразил удары Глушенкова и Алекса Крала, принеся «железнодорожникам» победу. В оставшихся матчах на турнире «Спартак» сыграет с «Партизаном» 8 февраля, а «Локомотив» с «Ростовом» 9-го.