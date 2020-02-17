Защитник «Сельты» сбил Зидана. Что с реакцией, Зизу?!

Ганский защитник Джозеф Айду даже теоретически не мог бы сыграть на профессиональном уровне с Зиданом — ни за, ни против него. Когда легендарный француз повесил бутсы на гвоздь, парнишке было всего 10 лет. Но один раз футбольного маэстро Джозеф на газон всё же приземлил. Комичный эпизод случился в воскресном матче чемпионата Испании «Реал» — «Сельта» и долго и с удовольствием смаковался телевизионщиками.

Дело было так. Шла 61-я минута встречи. Айду, бороздивший ближнюю к технической зоне, правую для себя бровку, отчаянно пытался догнать уходящий за боковую мяч. Но сделал это настолько неловко, что зацепился за мяч и завалился за боковую линию. Попытка стоявшего поблизости Зизу уйти от столкновения не увенчалась успехом — в игровой молодости он был намного проворнее. И горячее. Прежде за такое Зинедин мог бы и попенять сопернику за неосторожность, и даже подзатыльник отвесить, а тут — только улыбнулся. Казус, с кем не бывает. При этом неосмотрительность ганца едва не стоила специалисту травмы. Падая, Айду попал подошвой бутсы по рту Зидану. Главному «мадридисту» очень повезло, что все зубы остались на месте…