«Лацио» не отпускает команду Роналду. Римляне включились в борьбу за титул

«Лацио» обыграл «Интер» и вышел на второе место в Серии А



В матче 24-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Интер» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Алассио и Алессандро Костанцо.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте автором забитого мяча стал Эшли Янг, который удачно сыграл на добивании. Римский клуб сравнял счёт в начале второго тайма, отличился Чиро Иммобиле, реализовав 11-метровый. На 69-й минуте «Лацио» вышел вперёд благодаря голу Сергея Милинкович-Савича.



«Лацио», набрав 56 очков, вышел на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на 3-м месте. Лидером турнира является «Ювентус» (57).

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»



В Мадриде завершился матч 24-го тура испанской Примеры. «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» принимал «Сельту». Встреча закончилась со счётом 2:2.



Уже на 7-й минуте счёт открыл российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов. Он получил передачу от Яго Аспаса у линии чужой штрафной и пробил в угол ворот Тибо Куртуа. На 52-й минуте хозяевам удалось отыграться. После передачи Марсело от лицевой линии Тони Кроос ударом в угол восстановил равновесие. На 64-й минуте «Реал» заработал пенальти, Эден Азар заставил сфолить голкипера соперника. 11-метровый удар в итоге реализовал Серхио Рамос.

Смолов забил «Реалу»!!! Уже только ради этого стоило ехать в Испанию! LIVE «Сельта» отняла очки у лидера Примеры!

Смолов в итоге провёл на поле 70 минут. Российского форварда затем заменил Денис Суарес. На 85-й минуте Суарес сделал классную передачу Санти Мине, а нападающий почти от линии вратарской пробил Куртуа.



«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский клуб в 24 турах набрал 53 очков. «Барселона» располагается на втором месте с 52 баллами. «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Клуб из Виго набрал 21 очко в 24 турах.

70 минут Смолова против «Реала». Как это было «Сельта» благодаря голу Смолова взяла одно очко в матче с «Реалом».

«Манчестер Сити» за финансовые махинации могут лишить титула АПЛ 2014 года



«Манчестер Сити», который был отстранён УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два года за нарушения правил финансового фэйр-плей, может столкнуться ещё с одним наказанием. Речь идёт о лишении «горожан» чемпионского титула английской Премьер-лиги 2014 года, сообщает Daily Mail.



Ранее уже говорилось, что руководство АПЛ может снять очки с «Сити», поскольку все финансовые данные для лицензирования на турнире должны совпадать с теми, что клуб предоставляет в УЕФА. По информации издания, нет никакого смысла лишать «горожан» заработанных очков в нынешнем сезоне, так как клуб совершал махинации в период с 2012 по 2016 год.



За этот отрезок «Сити» дважды стал чемпионом Премьер-лиги (2012, 2014). В сезоне-2011/2012 «горожане» выиграли титул, опередив «Манчестер Юнайтед» по разнице забитых и пропущенных мячей, а в кампании-2013/2014 манкунианцы заняли первое место, набрав всего на два очка больше, чем «Ливерпуль».



Пока неясно, в какой именно отрезок 2012 года руководство «Манчестер Сити» совершало махинации со спонсорскими контрактами, чтобы скрыть свои убытки, поэтому этот титул находится под вопросом. При этом чемпионство 2014 года точно попадает под вышеуказанный период.

«Ливерпуль» могут признать чемпионом-2013/2014. Кошмар «Сити» продолжается Шейхи потеряют уйму денег из-за запрета на участие в еврокубках.

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и прервал серию из четырех матчей без побед в АПЛ



В Лондоне завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



Все три мяча лондонцы забили во втором тайме. На 54-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Николя Пепе открыл счёт. А на 57-й минуте уже сам Пепе сумел отличиться, ему ассистировал Букайо Сака. На 90-й минуте крупным счёт сделал Месут Озил, а уже в компенсированное время точку в матче поставил Александр Ляказетт.



Для «Арсенала» эта победа стала первой в последних пяти матчах АПЛ. До этого лондонцы четыре раза подряд сыграли вничью.

«Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря дублю Гнабри



В матче 22-го тура чемпионата Германии «Кёльн» проиграл «Баварии» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер. Ему ассистировали судьи на линиях Торстен Шифнер и Хольгер Хеншель.



Счёт был открыт в начале встречи. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Левандовски, которому ассистировал Томас Мюллер. Через две минуты мюнхенский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Кингсли Коман с передачи Мюллера. На 12-й минуте счёт до крупного довёл Серж Гнабри с паса Йозуа Киммиха. В середине второго тайма Гнабри оформил дубль с передачи Альфонсо Дэвиса. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Марк Ут, которому ассистировал Флориан Кайнц.

Гол Сона на 94-й минуте принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Астон Виллой»

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» уступила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. Ему ассистировали судьи Дэниел Кук и Стюарт Бёрт.



Счёт был открыт в начале матча. На девятой минуте мяч в свои ворота забил защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд. В середине тайма Алдервейрелд с передачи Эрика Дайера забил в правильные ворота и сравнял счёт. Перед самым свистком на перерыв гости вышли вперёд благодаря голу Сон Хын Мина, который не реализовал пенальти, но первым успел на добивании. На 53-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Бьорн Энгельс с передачи Джека Грилиша. Победный гол в компенсированное время забил Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» драйвово догоняет топ-4: опять вырвал победу в добавленное время Хотя игровых проблем полно.

«Спартак» в товарищеском матче обыграл ереванский «Арарат»



Московский «Спартак» встречался в товарищеском матче с ереванским «Араратом». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.



На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Через 5 минут игрок ереванского «Арарата» Веслен Жуниор сравнял счёт. Во втором тайме московский клуб сумел отметиться ещё два раза, на 68-й и 89-й минутах, и одержал победу в этой встрече.

Лодыгин пройдёт медосмотр в тульском «Арсенале» 18 или 19 февраля



Как стало известно «Чемпионату», бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин завтра, 17 февраля, присоединится к тульскому «Арсеналу» на третьих тренировочных сборах в Турции. Руководство «оружейников» примет решение о подписании контракта с игроком после медицинского осмотра, который, ориентировочно, состоится 18 или 19 февраля.



В настоящее время Лодыгин является свободным агентом. В 2019 году 29-летний футболист выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». Цвета «Зенита» россиянин защищал с 2013 по 2019 год.



В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.