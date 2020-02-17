70 минут Смолова против «Реала». Как это было

Фёдор Смолов забил «Реалу»! На «Сантьяго Бернабеу»! Российский нападающий сыграл наверняка самый запоминающийся матч в карьере. Рассказываем, как это было.

Смолов убегает от Варана и Карвахаля

Российский нападающий второй тур подряд попал в основу «Сельты». Команда Оскара Гарсии сыграла в Мадриде по схеме 5-3-2 со Смоловым и своей главной звездой Яго Аспасом впереди. Похоже, бывший «железнодорожник» быстро нашёл общий язык с игроком сборной Испании. По крайней мере, Смолов забил именно с передачи Аспаса. Первым же ударом по воротам! До этого Фёдор пару раз впустую открывался за спину Рафаэля Варана, а на 8-й минуте Аспас выдал нашему легионеру потрясающую по точности и своевременности передачу. Смолов открылся по центру в зоне между Вараном и Дани Карвахалем, которые крайне неудачно сыграли позиционно, подработал мяч себе на ход и хладнокровно завершил атаку точным ударом в дальний угол. Без шансов для Тибо Куртуа.

Казалось, что поначалу Фёдор не совсем понимает, как он должен действовать при обороне. По ходу игры обменивался жестами и репликами с главным тренером, партнёрами по команде. Словно что-то пытался выяснить или доказать. Но с точки зрения работоспособности к нему точно вопросов быть не могло. На исходе трети матча испанские телевизионщики показали для сравнения статистику Смолова и нападающего «Реала» Карима Бензема: россиянин пробежал 4,4 км, а француз – лишь 3,4. Новичок «Сельты» переключался с центрального защитника, на центрхава, а с каждой минутой всё чаще опускался в глубину поля почти к собственной штрафной. Помогал защищаться и на «стандартах». Однажды заработал на себе очень ценный штрафной, благодаря которому подуставшая команда получила нужную паузу.

На чужой половине Смолову было непросто проявить себя, так как по владению «Реал» имел гигантский перевес (70% на 30%). Фёдор по ситуации смещался на левый фланг, открываясь под передачи, вступал в единоборства и иногда цеплялся за «длинные» мячи. Один из таких эпизодов успешной борьбы завершился тем, что «Сельта» заработала угловой, после которого едва не забил Джозеф Айду. Хозяев спас только сейв Куртуа. Гости выиграли первый тайм по ударам в створ – 2:0. Ещё запомнился эпизод, когда Смолов в контратаке открылся возле правого угла штрафной «Реала». Никто не мешал подработать мяч и пробить, однако Фёдор принял ошибочное решение – отдал неточную передачу в штрафную.

Смолов плохо открывается и часто выключается из игры. Но есть и за что его похвалить Но Фёдора к моменту победного гола на поле уже не было.

Как сработала замена Смолова

«Реал» предложил очень интенсивный для «Сельты» футбол, поэтому статистика ударов в створ в какой-то степени обманывала. Чем дольше шла игра, тем сложнее команде Оскара Гарсии было выдерживать давление Мадрида. О чужих воротах аутсайдер Примеры окончательно забыл: к моменту замены Смолова на 70-й минуте «кельты» ни разу не пробили по воротам Куртуа во втором тайме.

Ответный гол «сливочных» начался с потери Смолова на своей половине поля возле левого фланга. Впрочем, брак в исполнении российского нападающего отчасти был спровоцирован плохой передачей партнёра. Все игроки «Сельты» как следует «наелись», поэтому каждый уже скорее стремился избавиться от мяча, нежели разумно распорядиться им. В результате забил Тони Кроос.

Замена Смолова точно не удивила. Фёдор ещё не готов и не вписан на сто процентов в игру команды. После того, как «Реал» сравнял счёт, российский нападающий вместе с Аспасом и Рафиньей мог наказать хозяев за потерю концентрации, но убегавший один на один с вратарём Рафинья получил пас от Смолова в ноги, а не на ход. Момент был упущен. Последнее действие бывшего «железнодорожника» на поле – заработанный аут недалеко от штрафной «Реала».

Смолов заработал 6,62 балла от сайта Whoscored.com. Это одна из самых высоких оценок из игроков основы «Сельты». Российский нападающий совершил 33 касания мяча, сделал 70% точных передач, отметился одним ударом по воротам, одним заработанным фолом, однажды сфолил и пять раз потерял мяч. В любом случае главное, что Фёдор открыл счёт своим голам за новый клуб. Заменивший его Денис Суарес вырезал волшебную голевую передачу, благодаря которой ценность забитого Смоловым мяча выросла – «Сельта» увезла ничью с «Сантьяго Бернабеу».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».