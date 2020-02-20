Один вратарь отдал голевую, второй грубо ошибся. Всё в одной атаке

Европейский футбол вернулся после зимних каникул. Вслед за матчами Лиги чемпионов состоялись встречи Лиги Европы. Большой интерес вызывала игра между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». Осенью бельгийский клуб запомнился матчем против «Реала»: ведя в счёте 2:0, «чёрно-синие» упустили победу в самой концовке.

В основе «Брюгге» вышел Эммануэль Деннис – именно он оформил дубль в ворота «Реала». Состав «МЮ» был смешанным: Далот заменил Ван-Биссаку, слева играл Уильямс, Шоу расположился в центре обороны. На позиции голкипера вышел Ромеро, как это часто бывает с ним в кубковых матчах. Уле-Гуннар Сульшер применил схему с тремя центральными защитниками, что происходит крайне редко в этом сезоне.

Хозяева могли открыть счёт уже на 2 минуте: Деннис вошёл в штрафную и простреливал дальнюю штангу, но мяч вынес Магуайр. «Брюгге» продолжал атаковать, «МЮ» с трудом создавал моменты. На 14 минуте Перейра нанёс дальний удар. Симон Миньоле не без труда выручил свою команду.

Буквально через минуту после сейва бельгиец стал соавтором гола, забитого «Брюгге» – обычный удар от ворот стал результативной передачей. Мяч дошёл до Эммануэля Денниса, нигериец воспользовался ошибкой Серхио Ромеро. Голкипер «МЮ» опрометчиво вышел из ворот и получил «за шиворот». Хозяева повели 1:0. Миньоле стал шестым вратарём в этом сезоне, отдавшим голевую передачу. Кроме бельгийца, это сделали тер Штеген («Барселона»), Алиссон («Ливерпуль»), Силессен («Валенсия»), Лекомт («Монако») и Гулаши («РБ Лейпциг»).

«МЮ» сравнял счёт, причём «Брюгге» сам себе привёз гол. На 36 минуте Куйпер бросил аут, Мехеле ошибся позиционно. Марсьяль воспользовался подарком и чётко реализовал выход 1 на 1.Незадолго до перерыва гости могли выйти вперёд: Матич передачей нашёл Перейру в штрафной, тот прострелил на дальнюю штангу. Молодой Уильямс пробил намного выше ворот. Следом Антони Марсьяль нанёс дальний удар, мяч угодил в штангу. Ничья 1:1 после первого тайма.

Команды активно начали вторую половину, атаки хозяев сменялись атаками гостей. Игроки «Брюгге» возмущались по поводу судейства. Бригада белорусских арбитров, которая обслуживала матч, часто принимала спорные решения. Ханс Ванакен даже получил «горчичник» за разговоры.

На 66 минуте Антони Марсьяля заменил Одион Игало. Нигериец стал игроком «МЮ» в зимнее трансферное окно и уже дебютировал в матче с «Челси». Игало ничем не запомнился, он только начинает адаптироваться в новом клубе.

«МЮ» купил форварда, который три года провёл в Китае. Как он вообще? Пять лет назад шумел в АПЛ.

Неоднократно по ходу игры лил дождь, а под конец матча и вовсе пошёл град. Холодный душ привёл в чувства хозяев: на 78 минуте Коссуну оказался в чужой штрафной и, дождавшись передачи, нанёс удар. Мяч прошёл мимо ворот.С выходом Бруну Фернандеша инициатива перешла к «МЮ». Португалец дирижировал атаками, пробовал пробить сам. Фернандеш заработал несколько опасных штрафных, но ни один из них не стал результативным.

«Брюгге» отстоял ничью. Последнее поражение «чёрно-синих» датировано 11 декабря 2019 года – тогда «Реал» увёз три очка из Бельгии. Сульшер, пожалуй, должен быть доволен результатом. Хозяева дали бой именитому сопернику. Ответная встреча состоится через неделю.