«МЮ» купил форварда, который три года провёл в Китае. Как он вообще?

Прямо сейчас на три места в атаке «МЮ» претендуют четыре футболиста, один из которых Лингард, а другому 18 лет. Если с Рашфордом на поле короткой выглядела «скамейка» Сульшера, то после травмы лидера жалко выглядит уже старт. Марсьяль на фоне Гринвуда, Джеймса и Лингарда выглядит игроком для топ-клуба.



Это не упрёк в адрес молодёжи. 22-летний Джеймс с начала сезона семь раз вышел на позиции левого вингера и даже забил один гол. К старательному универсалу (играет на трёх позициях, везде более или менее результативен) вопросов нет, это игрок обоймы с хорошими перспективами. Но пока команда ещё сохраняет шансы попасть в Лигу чемпионов, для большей эффективности закрывать левый фланг атаки должен более резкий игрок, который делает больше рывков и лучше тащит мяч.

У Рашфорда уникальная травма. В ней виноват клуб Кажется, в «МЮ» знали, что рискуют потерять форварда надолго.

В теории это может быть и Марсьяль. Но тогда Сульшер остаётся без центрфорварда. Да и если доверить место слева Джеймсу, отсутствие хотя бы одного игрока подмены бросается в глаза: команде раньше не хватало качества, а сейчас и количества. Поэтому лихорадочную попытку срочно подписать хоть кого-то можно понять. Тем более что и Сульшер забыл про обычную дипломатичность и давил на клуб через прессу, заявляя, что ещё один игрок просто необходим. Только вариант, на котором в итоге остановились, оказался максимально экзотичным.

Три года Игало в Китае

В январе 2017 года «Чанцунь Ятай» заплатил «Уотфорду» за Одиона Игало 23 млн евро. Приличная сумма даже для того, пикового Китая. И тем более приличная, если учесть, что в последние полгода в «Уотфорде» он забил только один гол, выйдя на поле в 18 матчах. Но в середняке китайской Суперлиги, игравшем в простой футбол (второе место в лиге по количеству навесов), он стал регулярно забивать. 15 голов в первом сезоне, 21 — во втором.



На Игало играла вся команда, он бил с любых дистанций и в обоих сезонах попал в десятку самых бьющих игроков чемпионата. Проблема была в том, что даже при высокой результативности Игало «Чанцунь» оставался аутсайдером. Во втором сезоне команда с дырявой обороной и несколькими сериями поражений в итоге вылетела из высшей лиги. Но Игало остался: к нему был интерес со стороны более успешных клубов, в том числе «Шанхай Шеньхуа». Там форвард оказался в солидной компании: Гуарин, Эль-Шаарави, знакомый по работе в Англии тренер Кике Санчес Флорес. Вот только Флорес ужасно начал сезон и быстро был уволен. Но и после этого ситуация не выправилась, и до самого декабря 2019 года (в Китае сезон играется по системе «весна-осень») «Шанхай Шеньхуа» боролся за выживание. Сезон провален. Тут ещё и страну накрыл коронавирус.



Летом он со сборной Нигерии удачно отыграл Кубок Африки: команда дошла до полуфинала, а Игало стало лучшим бомбардиром турнира. Пять голов – столько же, сколько у Салаха и Мане вместе взятых. Три гола из пяти он забил в плей-офф. Правда, после отличной игры на короткой дистанции он провалил осень в клубе.



Роль Игало в том, «Шанхай Шеньхуа» удалось спастись, минимальна. Во второй части сезона (с сентября по декабрь) он принял участие в 10 матчах и забил в них три гола. Клуб исправил мрачную концовку сезона победой в финале Кубка. Игало вышел на замену, но не забил.

Эль-Шаарави и Игало празднуют победу в Кубке Китая Фото: Fred Lee/Getty Images

Третий год в Китае не удался со спортивной точки зрения, но по крайней мере, в отличие от многих других легионеров в Китае, Одион не попадал в скандальные истории. Его «инстаграм» почти безупречен: во время сезона в нём были фотографии из спортзала и с тренировок, в межсезонье пошли селфи из ресторанов, бассейнов и фото с друзьями. Часто попадаются фото с мамой. Я написал «почти» только из-за пристрастия футболиста к огромным часам и пиджакам с пальмами, но это общее место.

Как играл до Китая

Если судить по китайскому периоду карьеры, интерес «МЮ» трудно объяснить. Дело в том, как он играл раньше. Последний сезон в «Уотфорде» был ни о чём, но до него Игало провёл два мощных сезона подряд.



Первый – в Чемпионшипе. Тогда команда под руководством Славиши Йокановича играла по схеме 4-4-2 (ромб). Связка форвардов Игало – Дини было бешено эффективной, забив на двоих 41 гол при 12 ассистах. «Уотфорд» поднялся до АПЛ, и там, уже под руководством Санчеса Флореса, Дини и Игало зажгли не хуже.

Пациенты доктора Хауса. Кто строит сегодняшний «Уотфорд» Рассказываем о людях, которые делают погоду в «Уотфорде» – новичке АПЛ, запрыгнувшем в десятку по итогам 2015 года.

Дини был лидером в связке: он чаще бил, чаще оказывался на передней линии, на него шли навесы. Но называть Игало менее важным нельзя: просто они немного по-разному делили функции. Игало чаще оказывался в глубине поля, вытягивая защитников, больше перемещался по чужой штрафной. Он создавал пространство для Дини, а тот бил или делал скидку под удар. Даже при разделении обязанностей у них было много общего: оба делали рывки за спину защитникам (иногда одновременно), и оба не помогали в обороне, всегда открываясь под возможный заброс из глубины.



Игало отлично проявлял себя в паре с другим форвардом, потому что при такой игре его лучшие качества были максимально востребованы. Он не игрок касания, но игрок короткого эпизода, который в лучшие сезоны отлично читал игру и поэтому постоянно оказывался в нужном месте в нужное время. Это работало, пока рядом был партнёр по атаке. Санчес Флорес называл взаимопонимание между Дини и Игало «телепатическим».



На третий сезон в «Уотфорде» всё это ушло. Новый тренер Вальтер Мадзарри перешёл на схему 3-5-2, структура доставки мяча форвардам изменилась, да и сразу два игрока на линии офсайда были больше не нужны. В какой-то момент Игало вообще потерял место в старте: команда перешла на 3-4-3 и одного форварда. Кстати, Дини назвал решение уволить Санчеса Флореса «безумным». Пользы оно действительно не принесло, и если клуб в итоге избежал вылета, то связка Игало с Дини больше не вернулась: один уехал в Китай, другой продолжил забивать за «Уотфорд», пусть уже и не так часто.

Дини и Игало в АПЛ пять лет назад. Фото: Tony Marshall/Getty Images

Что Игало может дать «МЮ»

Ключ к пониманию возможной роли Одиона дал Сульшер. Он сказал: «Это игрок, который отличается от тех, что у нас уже есть. С его помощью мы получим новую опцию в нападении». Что он имел в виду, когда говорил об отличиях? Игало не так хорош в воздухе, чтобы исполнять роль таргетмена, как Лукаку. Также он не даст такой же объём опасных рывков в штрафную, как Рашфорд, но способен действовать в подобном стиле. Важное отличие от Джеймса и Маты, каждый из которых требует более позиционной игры.



Рашфорд был важен не только сам по себе, не только из-за своих голов, но и из-за того, что в паре с ним лучше играл Марсьяль. Французу нужно пространство, это не игрок для медленного футбола, и постоянными рывками Рашфорд это пространство создавал. К тому же он сам часто сваливался в центр, у Марсьяля была возможность меняться местами и уходить на фланг. Все эти возможности были бонусами, которыми Антони здорово пользовался. Все свои восемь голов в АПЛ он забил, когда Маркус играл с первых минут. Что характерно, во всех этих матчах и Маркус забивал тоже. До травмы Рашфорда у Марсьяля 11 голов в 22 матчах во всех турнирах (включая выходы на замену), после травмы – один в шести. В составе «МЮ» просто нет игрока, который мог бы дать Марсьялю необходимую поддержку. Трансфер Игало должен помочь с этой проблемой.

Сульшер – гений больших матчей. За 3 дня обыграл Моуринью и Гвардиолу Зато проваливается против аутсайдеров.

Одион не будет так же здорово тащить мяч, как Маркус, так же опасно бить издали или так же здорово подключаться с фланга атаки в центр. Но он может играть в связке и тем самым создавать Марсьялю пространство, постоянно уводя от него одного из защитников. С ним в составе Сульшер сможет хотя бы на часть матча переходить на 4-3-1-2 с Фернандешем под нападающими и парой форвардов, которые меняются местами и оба много двигаются во фланги и в глубину. Подвижная группа атака ускорит игру.



Ещё одна опция – Игало в роли центрфорварда, Марсьяль на фланге. Вряд ли она будет основной, но по крайней мере, такой опыт у Антони есть: так он играл в «Монако». В «МЮ» роль на фланге тоже будет отчасти формальной – она понадобится только для того, чтобы Марсьялю было свободнее разгоняться в центр.



И последняя опция – самая вероятная в первых матчах – лишний запасной. В последнем матче с «Вулверхэмптоном» Сульшер выпустил Далота в качестве вингера, потому что у него закончились атакующие игроки. Марсьяль в текущей ситуации вообще незаменим, даже микротравма станет катастрофой. Несколько месяцев Игало может побыть его дублёром.

Переход в «МЮ» футболист назвал подарком и исполнением мечты. Обычные слова, хотя Игало ради трансфера также пошёл на снижение зарплаты и дополнительно тренируется, чтобы быстрее набрать форму. Но в данном случае за этими словами действительно есть история. В детстве он болел за «МЮ», и Трой Дини рассказывал, как из-за Одиона «Уотфорд» однажды проиграл на «Олд Траффорд». «Он был одержим тем, чтобы забить им. До матча всё время говорил, что в детстве смотрел на них по телевизору, а сейчас может их обыграть. За весь матч он пробил, наверное, раз 20. Я стоял рядом один и просил мяч, но он всё время бил по воротам. Из-за его решений мы несколько раз потеряли мяч и не использовали отличные шансы. Они в итоге выиграли, я после матча сказал ему всё, что об этом думал. Я не церемонился, но, конечно, с тех пор это превратилось в шутку. Я понимаю его страсть».



Даже не самый техничный футболист может быть примером лояльности клубу. Очевидно, Игало на это способен и в таком случае уже принесёт пользу, если не на поле, то в раздевалке. Правда, сейчас Игало даже не смог присоединиться к команде на сборах в Испании: если он покинет Англию, то нет уверенности, что его пустят обратно. То есть из Китая его выпустили, но уехать в Испанию и вернуться уже нельзя. Или можно, но Сульшер объяснил, что у клуба «нет 100-процентной уверенности». Странный способ защититься от коронавируса, но по крайней мере Игало может сосредоточиться на индивидуальных занятиях и быстрее набрать форму.

***

В материале использованы данные Opta.



Чтобы читать больше материалов автора, подписывайтесь на его телеграм-канал «Диего Симеонович».