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«Реал» Мадрид — «Барселона», 1 марта 2020, кто из игроков и команд дороже, тест

«Реал» Мадрид — «Барселона»
«Чемпионат»
«Реал» — «Барселона»: кто дороже? Тест
Только не подглядывать!
Футбол / Испания 0

1 марта 2020 года нас ожидает очередной эпизод самого эпичного клубного противостояния Европы (а то и всей планеты). «Реал» — «Барселона» — истинному любителю футбола этими двумя словами сказано всё. В ожидании «класико» предлагаем пройти несложный тест: кто дороже прямо сейчас? Ценники, естественно, взяты не с потолка, а с портала transfermarkt.de. Проверим, насколько чётко вы ориентируетесь на современном футбольном рынке. Вперёд!

Пройти тест можно также по этой ссылке

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