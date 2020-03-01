«Реал» — «Барселона»: кто дороже? Тест

1 марта 2020 года нас ожидает очередной эпизод самого эпичного клубного противостояния Европы (а то и всей планеты). «Реал» — «Барселона» — истинному любителю футбола этими двумя словами сказано всё. В ожидании «класико» предлагаем пройти несложный тест: кто дороже прямо сейчас? Ценники, естественно, взяты не с потолка, а с портала transfermarkt.de. Проверим, насколько чётко вы ориентируетесь на современном футбольном рынке. Вперёд!

Пройти тест можно также по этой ссылке