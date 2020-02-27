В РПЛ будет жёсткая борьба за выживание. Даже «Спартак» может вылететь!

В пятницу после зимней паузы наконец вернётся РПЛ. К сожалению, в нынешнем сезоне наш чемпионат пока обходится без чемпионской гонки – почти наверняка заветный трофей достанется «Зениту».

Тем не менее в нижней части турнирной таблицы за 11 туров до конца чемпионата ещё ничего не ясно. Как минимум 7 клубов до сих пор рискуют вылететь из РПЛ.

В этом тексте мы решили прикинуть шансы аутсайдеров на выживание и рассказать об их будущих соперниках. Для наглядности мы ввели минимальные условные пороги, необходимые клубам, чтобы обезопасить себя от вылета. Так, в среднем за последние 10 лет 15-я команда РПЛ набирала 25 очков. То есть, чтобы не вылететь напрямую, в этом сезоне клубам нужно заработать условно минимум 26 баллов. Согласно статистике за последние 10 лет, 31 очка хватит, чтобы избежать зоны стыков.

10. «Спартак», 22 очка

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Чтобы избежать вылета, нужно 4 очка

Чтобы избежать стыков, нужно 9 очков

Матчи: «Динамо», «Краснодар», «Оренбург», «Арсенал», «Уфа», ЦСКА», «Тамбов», «Локомотив», «Сочи», «Ахмат», «Рубин».

Да, не удивляйтесь. В этом сезоне «Спартак» из-за своей невыразительной игры действительно держится ближе к зоне вылета, чем к зоне еврокубков. Например, коэффициент букмекеров на попадание красно-белых в топ-3 РПЛ составляет – 50, а на вылет – 30.

Впрочем, отправлять команду Тедеско в ФНЛ вряд ли стоит. Зимой немецкий тренер наконец получил возможность основательно подойти к изменению игры «Спартака» и воплотить в жизнь свои идеи. Спартаковцы усилились отличным форвардом, а также хорошенько поработали над стандартами.

Едва ли стоит ожидать, что самый богатый и сильный по составу клуб из числа аутсайдеров попадёт в зону стыков. Тем более впереди у «Спартака» лишь три матча с командами из топ-5 РПЛ и аж 5 встреч с клубами, которые располагаются в турнирной таблице ниже красно-белых.

«Спартак» провалит весну, если не устранит дыру в опорной зоне Крал и Бакаев в центральной тройке при 5-3-2 создают эффект пороховой бочки.

11. «Тамбов», 21 очко

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Чтобы избежать вылета, нужно 5 очков.

Чтобы избежать стыков, нужно 10 очков.

Матчи: «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов», «Уфа», «Урал», «Зенит», «Спартак», «Ахмат», «Арсенал», «Сочи», ЦСКА

Зимой тамбовчане отлично поработали на трансферном рынке. Новичок РПЛ арендовал вингера «Динамо» Мигеля Кардозу и нашёл временную замену центральному защитнику Максиму Осипенко, подписав арендное соглашение с центрбеком «Сочи» Игорем Юргановым.

Если «Тамбов» войдет в весеннюю часть РПЛ так же здорово, как он заканчивал осеннюю, то наверняка избежит вылета. Команда Первушина до зимнего перерыва доказала, что не только в состоянии разбираться с аутсайдерами нашего чемпионата, но и может практически на равных бороться с самыми сильными российскими клубами.

12. «Ахмат», 19 очков

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чтобы избежать вылета, нужно 7 очков.

Чтобы избежать стыков, нужно 12 очков.

Матчи: «Ростов», «Локомотив», «Динамо», «Крылья Советов», «Сочи», «Арсенал», ЦСКА, «Тамбов», «Зенит», «Спартак», «Краснодар».

В минувшее трансферное окно «Ахмат», испытывающий большие проблемы с нападением, подписал сразу двух форвардов. Грозненцы арендовали Фелипе Визеу у «Удинезе» и выкупили контракт Владимира Ильина у «Урала». Тем не менее такого усиления линии атаки может быть недостаточно.

У «Ахмата» сложнейший календарь. Грозненскому клубу предстоит играть со всеми командами из топ-5 РПЛ. При этом лишь 4 будущих соперника горзненцев занимают места в нижней части турнирной таблицы. Скорее всего, «Ахмат» ждут стыки.

13. «Рубин», 19 очков

Фото: rubin-kazan.ru

Чтобы избежать вылета, нужно 7 очков.

Чтобы избежать стыков, нужно 12 очков.

Матчи: «Тамбов», «Крылья Советов», «Арсенал», «Урал», «Локомотив», «Уфа», «Оренбург», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Спартак»

Весной перед нами предстанет совершенно другой «Рубин». Во время зимнего перерыва у казанцев сменился тренер, и значительно обновился подбор исполнителей – клуб подписал аж 8 новичков. Состав «Рубина» стал более сбалансированным, у команды наконец появилась глубина обоймы.

С футболистами, которые есть в распоряжении Слуцкого, главный тренер казанцев наверняка без проблем справиться с задачей – остаться в Премьер-Лиге. Даже несмотря на непростой календарь, «Рубину» вполне по силам избежать стыков.

14. «Оренбург», 19 очков (игра в запасе)

Фото: РИА Новости

Чтобы избежать вылета, нужно 7 очков.

Чтобы избежать стыков, нужно 12 очков.

Матчи: «Крылья Советов», «Арсенал», «Сочи», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Урал», «Рубин», ЦСКА, «Ростов», «Зенит», «Динамо»

«Оренбург» — один из двух главных претендентов на вылет в ФНЛ. Летом клуб растерял почти всех своих лидеров и не успел вовремя укомплектовать состав. В итоге главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оказался вынужден работать с тем подбором футболистов, который был.

Первую часть сезона оренбуржцы под руководством Федотова провели отлично. Не стоит обманываться 14-м местом. За своё качество игры клуб определённо заслуживал более высокой строчки (По xG «Оренбург» — 7-й в РПЛ).

Тем не менее в декабре Федотов покинул клуб, а зимой «Оренбург» усилился всего лишь тремя футболистами. Поэтому сейчас сложно представить, что команда, испытывающая серьёзные проблемы с составом, после смены тренера посередине сезона сумеет остаться в РПЛ.

Главное, что случилось в РПЛ за зиму. Трансферы, скандалы, назначения Было не скучно даже без футбола.

15. «Крылья Советов», 18 очков

Фото: РИА Новости

Чтобы избежать вылета, нужно 8 очков.

Чтобы избежать стыков, нужно 13 очков.

Матчи: «Оренбург», «Рубин», «Тамбов», «Ахмат», «Зенит», «Локомотив», «Ростов», «Арсенал», «Динамо», «Краснодар», «Сочи»

«Крылья Советов» — ещё один претендент на вылет. Зимой самарцы усилились иракским опорником Хади, центральным хавбеком «Цюриха» Поповичем, вингером «Спартака» Глушенковым и вратарём «Сочи» Фроловым. Однако замену Александру Соболеву «Крылья» так и не нашли.

В первой части сезона самарский клуб был очень зависим от формы своего главного форварда. Ровно половину голов «Крыльев» записал на свой счёт именно Соболев. Когда Александр перестал забивать, результативность клуба заметно уменьшилась. В последних 7 матчах самарцы отличились лишь три раза.

Без Соболева команда Божовича, скорее всего, не сможет сохранить место в РПЛ в этом сезоне.

16. «Сочи», 15 очков (игра в запасе)

Фото: instagram.com/pfcsochi

Чтобы избежать вылета, нужно 11 очков.

Чтобы избежать стыков, нужно 16 очков.

Матчи: «Арсенал», «Урал», «Оренбург», «Краснодар», «Ростов», «Ахмат», «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Тамбов», «Крылья Советов»

Этой зимой «Сочи», кажется, сделал всё возможное для того, чтобы избежать вылета из РПЛ. Клуб подписал контракт с Владимиром Федотовым, арендовал Кокорина и в последний день трансферного окна заполучил Адиля Рами.

За два месяца Федотов наверняка успел познакомиться с командой и хорошо подготовить её ко второй части сезона. Так что обновлённый «Сочи» весной вполне может зацепиться за стыки.