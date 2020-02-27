Главное, что случилось в РПЛ за зиму. Трансферы, скандалы, назначения

РПЛ ушла на зимний перерыв 8 декабря, а возобновит чемпионат 28 февраля. За эти более чем 2,5 месяца произошло много интересного. Напоминаем о главных событиях, если вы что-то пропустили.

У РПЛ появился новый титульный спонсор

Наш чемпионат по ходу сезона сменил название на Тинькофф Российская Премьер-Лига. Новым титульным спонсором РПЛ стал «Тинькофф Банк». Стоимость контракта составила 375 млн рублей. «Мы хотели больше, но не я принимал решение, – признался на пресс-конференции, посвящённой заключению договора, президент РПЛ Сергей Прядкин. – Принимали решение клубы. Важно, что это рыночный спонсор. Сумма контракта будет повышена, надеюсь на это. У нас есть планы, задумки по этому поводу. Если ориентироваться на контакт с «Росгосстрахом», то он абсолютно не больше».

«Выглядят как обсосы и играют как обсосы». Что говорил новый спонсор российского футбола Очень много ярких цитат.

Видеоповторы будут на всех матчах чемпионата России

Система VAR появилась в РПЛ с первых туров нынешнего чемпионата. Однако в первой части сезона видеоповторы использовались только на отдельных матчах, поскольку не все стадионы были оснащены необходимым оборудованием. Начиная с 20-го тура VAR будет использоваться на каждой игре. Мнения об этом инструменте по-прежнему разные. Кто-то из участников турнира поддерживает видеоповторы, кто-то выступает против них. Например, президент «Урала» Григорий Иванов считает, что с VAR не стало меньше судейских ошибок, а только возросли затраты клубов.

Иностранец назначен главой российских судей

Теперь назначать арбитров на матчи РПЛ будет не Александр Егоров, который в конце декабря покинул пост главы департамента судейства, а иностранец. 44-летний венгр Виктор Кашшаи стал руководителем департамента судейства. Президент РФС Александр Дюков объяснил выбор Кашшаи тем, что это «один из наиболее уважаемых и известных судей в мире». В первой части сезона было слишком много резонансных ошибок арбитров в РПЛ, так что задача венгра – навести порядок. Между тем, обособленный департамент инспектирования возглавил бывший петербургский рефери Сергей Фурса.

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Фёдор Смолов уехал в «Сельту»

Количество российских легионеров в топ-5 европейских чемпионатов увеличилось с двух до трёх. Теперь мы с особым вниманием следим за карьерами не только Александра Головина и Дениса Черышева, но и Фёдора Смолова. Нападающий «Локомотива» перешёл на правах аренды до конца сезона в «Сельту». Кандидат в сборную России уже успел забить в Испании. Да кому! «Реалу» в матче на «Сантьяго Бернабеу». Гол Смолова помог его новой команде завоевать ничью в Мадриде – 2:2. У Фёдора будет возможность огорчить и других грандов Примеры: в апреле «Сельта» примет «Барселону», а в мае «Атлетико».

Смолов не только забил, он отлично играл на команду. Но есть и одна проблема Разбор игры с «Реалом».

Леонид Слуцкий вернулся из Европы

Есть и обратное движение – из Европы в Россию. Так, «Динамо» вернуло на родину конкурента Смолова в сборной форварда «Млада-Болеслава» Николая Комличенко. Впрочем, ещё более значимым событием стало возвращение в РПЛ экс-главного тренера ЦСКА, «Халл Сити» и «Витесса» Леонида Слуцкого. Зарубежная карьера получилась у 48-летнего специалиста не такой долгой и успешной, как, наверное, он сам рассчитывал, но в любом случае Слуцкий приобрёл ценный опыт, которым должен обогатить наш чемпионат. Переезд тренера в Казань – настоящая сенсация. Слуцкий готов решать сложную задачу – спасать «Рубин» от вылета.

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Казань больше всех потратила зимой и совершила самый дорогой трансфер

Зимнее трансферное окно в России получилось относительно спокойным. Больше всех потратил «Рубин», укрепивший состав под Слуцкого. По данным Transfermarkt, казанцы оставили на рынке 8,2 млн евро. Казанский клуб совершил самый дорогой трансфер января-февраля в РПЛ, заплатив 7 млн евро за нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. Кроме того, новичками «Рубина» стали защитники Пабло Сантос, Илья Самошников, полузащитники Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев, Денис Макаров и Дмитрий Тарасов, получивший травму на сборах. Второе место по расходам заняло московское «Динамо» – 7,8 млн.

Трансферное окно в России закрылось. Подводим итоги Больше всех удивил «Сочи».

Александр Кокорин и Павел Мамаев внесены в заявку на сезон

Легендарный дуэт Александр Кокорин – Павел Мамаев снова в деле. На футбольном поле. Кокорин заявлен на вторую часть сезона за «Сочи», а Мамаев – за «Ростов». Если полузащитник подписал контракт с ростовчанами ещё в сентябре, то нападающий стал игроком сочинского клуба только 17 февраля. Александр рассчитывал после освобождения выступать за «Зенит», но наверху решили, что Кокорину лучше восстанавливать форму и репутацию, спасая от вылета клуб с замечательной олимпийской инфраструктурой. В результате «Зенит» с «Сочи» согласовали аренду нападающего до конца сезона.

Невероятный дебют Кокорина в «Сочи»! Забил два гола и сделал ещё один. Видео Разорвал «Динамо» за один тайм.

В чемпионате России появился действующий чемпион мира

Вообще, «Сочи» можно назвать чемпионом зимнего трансферного рынка России, пусть этот клуб и не потратил на покупку игроков столько, сколько «Рубин». Имена новичков аутсайдера РПЛ впечатляют – Кокорин, Ганелли Имбула, Адиль Рами. Впервые в истории в нашем чемпионате появился не бывший, а действующий чемпион мира. Рами выиграл ЧМ-2018 в составе сборной Франции. Правда, на том турнире центральный защитник во всех матчах оставался в запасе. Конечно, для «Сочи» это топовое приобретение. Вопрос только в том, будут ли у самого 34-летнего француза так же гореть глаза на поле, как тогда, когда он познакомился с Памелой Андерсон.

«Тамбов» переехал из Саранска в Нижний Новгород

«Тамбов» сменил домашний стадион. В первой части сезона дебютант РПЛ выступал в Саранске, а теперь будет принимать своих соперников в Нижнем Новгороде. По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, это решение вызвано экономическими интересами. Аренда арены дешевле, а посещаемость должна повыситься. «Нас обманули со стадионом в Тамбове? Что-то подобное есть. Недавно я разговаривал с губернатором Тамбовской области. Определённые шаги принимаются, но поздновато. Никуда не годится, что они кочуют по стадионам», – прокомментировал переезд «Тамбова» Прядкин. Место клуба в РПЛ под вопросом вне зависимости от результатов.

Прядкина вновь короновали в РПЛ. Он – наш президент, царь и вождь Других кандидатов в российском футболе нет.

РФС не признал выборы президента РПЛ

Самая странная история зима – досрочные выборы главы Премьер-Лиги. В середине января клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за продление полномочий Прядкина ещё на пять лет. Это оказалось полной неожиданностью для руководства Российского футбольного союза. Через восемь дней РФС объявил о признании выборов президента РПЛ недействительными, поскольку они не были проведены в полном соответствии с требованиями уставов ФИФА, УЕФА и РФС. Премьер-Лигу обязали организовать перевыборы (17 марта). Впрочем, Прядкин в любом случае сохранит свой пост, он остался единственной кандидатурой.