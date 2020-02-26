«Спартак» провалит весну, если не устранит дыру в опорной зоне

Спарринг с «Пахтакором», выигранный с разгромным счётом 4:0 и служивший генеральной репетицией для красно-белых перед возобновлением сезона, получился спорным и неоднозначным. В футболе команды Тедеско прослеживался ряд положительных моментов (постепенно возрастающая вовлечённость Соболева, его игра по створу при фланговых атаках, активность Понсе, скоростные рывки Зобнина и Бакаева с мячом при смене владения, наигранные стандарты), но гораздо больше было тревожных. Едва ли «Спартак» оказался в том матче намного лучше соперника. Напротив, стартовый отрезок до гола он провёл с точки зрения структуры скверно, да и потом, до перерыва, не раз допускал опасные атаки на свои ворота.

Секрет спартаковских стандартов. Как Тедеско собирается покорять РПЛ Подробный разбор заготовок от тренерского штаба красно-белых.

Поговорить хочется не о частных вопросах (хотя невысокий уровень того же Рассказова – это тоже сложность), а об общекомандных. Если конкретно, об опорной зоне, где проблемы сложносочинённые и вряд ли решатся заменой одного игрока.

Ещё раз о структуре

Как известно, основной системой для «Спартака» при Тедеско стали 3-4-1-2, где в центральном треугольнике в средней линии выходят Крал (как правило, самый нижний), Зобнин (переключается с опорника на инсайда и обратно) и Бакаев. Поздней осенью, когда был здоров Умяров, играл он, а Зобнин уходил на правый фланг. Суть остаётся в любом случае схожей.



При системе 5-3-2 хорошо контролируется ширина поля, поскольку появляется дополнительный центральный защитник, а среднюю линию и пространство между линий должны контролировать три полузащитника. Разумеется, им могут ситуативно помогать нападающие или кто-то из центральных защитников, выбрасывающихся по эпизоду. Но оборонительный объём от хавбеков в любом случае требуется серьёзный, особенно при насыщении соперниками центральной зоны.

Что мы имеем в «Спартаке»

Известно, что команда нуждалась летом и зимой в сильном опорнике-разрушителе. В одном из последних интервью Цорн рассказывал, что сделка по европейцу на эту позицию сорвалась в последний момент, предположительно речь идёт об Илсанкере из «Айнтрахта».



Кадровые ресурсы на позиции остались прежними, и закрывать зону приходится Кралу. Сразу после приобретения мы объясняли, почему чех совсем не идеальный выбор на позицию «шестёрки»: для неё у футболиста не хватает объёма единоборств, качества ведения динамичной борьбы и отборов, позиционных навыков. К тому же здесь он ограничивает себя в атаке, а жаль, поскольку атаковать умеет отлично. Время показало, что Кралу действительно непросто: он может выдать один уверенный матч, а в следующем пропустить пять передач за спину.

Это вам не Барриос. Есть подозрение, что «Спартак» купил не того опорника Алекс Крал – великолепный футболист, но ему будет сложно закрыть дыры красно-белых в центральной зоне.

Второй важный нюанс: одним из трёх полузащитников при обороне становится Бакаев. Очень яркий и полезный футболист в созидании, но банально теряющий концентрацию при обороне, имеющий тактические пробелы.



Третий момент: теперь «Спартак» пробует обороняться выше, практикует прессинг, поэтому два нападающих не опускаются вниз, а встречают чужих защитников или нижних опорников.

В матче с «Пахтакором» Жиго провёл аж 30 минут в опорной зоне. Настолько там всё было плохо

Ещё раз резюмируем: у «Спартака» при 3-4-1-2 нет оборонительного полузащитника-разрушителя с мощным объёмом, а один из тройки хавбеков – нападающий по своей сути, не умеющий обороняться. Резюме важно для понимания дальнейших моментов, произошедших в матче с «Пахтакором».



Тогда уже к 10-й минуте стало заметно, что структура красно-белых не справляется с насыщением центральной зоны в исполнении соперника. Туда смещался не только центральный атакующий полузащитник, но и фланговый (иногда – двое), а ещё один из опорников. В ситуациях, когда «Спартак» пытался отнять мяч, стабильно появлялись мини-разрывы между линиями, совершенно не контролируемые москвичами.



Вот одна из первых ситуаций. Мяч под контролем у «Пахтакора», то есть по идее футболисты «Спартака» должны занять оборонительные позиции. Но Бакаев почему-то раскрывается в атаку – набирает ширину и поднимается вверх, вместо того чтобы просто сузить и подстраховать пространство за спиной Крала.

Никто из центральных защитников не подсказывает, что между линиями гуляет соперник, следует проникающая передача – и компактность рушится. «Пахтакор» легко организует опасный выпад.

Проходит пара минут – ситуация повторяется почти точь-в-точь. Бакаев снова готовится убежать в атаку в момент, когда мяч под контролем у «Пахтакора», а Крал снова в высокой позиции и не контролирует никого за своей спиной.

Здесь важно понимать, что мы не знаем задание тренера: должен ли в таких случаях сужать Бакаев или он должен занимать позицию, максимально выгодную в случае перехвата и развития быстрой атаки, пусть даже в ущерб обороне (а вдруг!). Но в любом случае соперники так гулять между линиями не должны. И тройка полузащитников в такой структуре попросту несостоятельна, Кралу и Зобнину не хватит объёма, чтобы вытащить всё на себе.

К 15-й минуте Тедеско надоело на всё это смотреть. В первой большой паузе он выдернул Жиго из центра обороны и поставил его в опорную зону. Это были не эпизодические выбросы по соперникам, а именно постоянная игра над центральными защитниками в роли полноценной нижней «шестёрки». Оборонительная структура превратилась в 4-3-1-2. Кроме того, Бакаев и Крал поменялись до конца тайма местами – Крал ушёл ближе к флангу, Бакаев расположился посередине. Возможно, потому что так от Бакаева было меньше вреда при позиционной обороне и преждевременного раскрытия в сторону атаки.

Система продержалась до конца тайма. Жиго успел нескольо раз полезно сыграть в опорной зоне, загасить две быстрые атаки «Пахтакора», но это всё равно не его позиция.

Во втором тайме «Спартак» снова играл 5-3-2 – и снова проваливался в центре поля

В перерыве Тедеско ещё раз разъяснил футболистам нюансы, и на второй тайм они вышли по прежней схеме. Оборонительную работу, которую проделывал в опорной зоне Жиго, стали делить между собой все центральные защитники. Каждый из них должен был ситуативно покидать линию и высоко встречать соперника, получающего мяч между линиями, если не успевал Крал.



Только проблемы никуда не делись. Они возникли сразу же, с первой минуты. На 46-й Бакаев пошёл в высокий прессинг вместе с партнёрами, его обстучали – и Зелимхан сразу же выключился.

Его же оппонент открылся под ответный пас, «Пахтакор» спокойно вышел из-под рваного прессинга – и в центре поля «Спартака» опять возникла неприлично огромная дыра.

В дальнейшем ситуация повторялась несколько раз. Количественно «Спартак» не успевал покрывать всё пространство и успевать за соперниками, особенно в быстрых переходах.

Резюме

Ближайшие соперники «Спартака» — например то же «Динамо» — наглядно увидели, как обычным насыщением центральной зоны и вытягиванием в активный отбор чужих инсайдов и опорников можно создавать сложности красно-белым. Прессинг, который пытается наладить Тедеско, но который пока выглядит не до конца отлаженным, лишь усугубляет кадровые сложности.



Тренерскому штабу «Спартака» нужно срочно найти баланс. Бакаев в центре поля – это красиво и ярко, но очень рискованно. Крал в опорной зоне – это далеко не Барриос. Наконец, система с тремя центральными защитниками хороша против одних соперников, но может принести вред против других.



Есть подозрение, что тактические перемены и корректировки последуют уже в ближайшем матче с «Динамо». А если нет, то едва ли весна сложится для «Спартака» намного лучше, чем осень.