Вратарь забил головой на последних секундах! Гол Гусмана спас его команду от вылета

В четверг утром по московскому времени «Тигрес» и «Альянс» разыграли путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В первой игре победу одержал “Альянс” со счётом 2:1. В сегодняшнем матче до последних минут на табло мексиканской арены сохранялся счёт 3:2, недостаточный для прохода «Тигрес» в следующий раунд. За счёт большего количества выездных мячей дальше проходила команда гостей. На последних секундах матча хозяева заработали штрафной. На стандарт прибежал и голкипер команды, который после подачи одноклубника уверенно отправил мяч в ворота соперника.

Как это произошло?

Лига чемпионов КОНКАКАФ является аналогом Лиги чемпионов УЕФА. Турнир проводится ежегодно, в нём выступают лучшие клубы стран Северной и Центральной Америки. Мексиканский «Тигрес» — традиционный участник турнира. В прошлом году клуб остановился в шаге от титула: в двухматчевом противостоянии уступил трофей соотечественникам из «Монтеррея». В этом году «Тигрес» рвётся к долгожданному кубку, приходится забивать даже вратарям.



Первый матч мексиканцы проиграли в гостях. В той игре «Тигрес» удалось первыми распечатать ворота «Альянса», но во втором тайме клуб из Сальвадора забил дважды и одержал итоговую победу. Путёвка в четвертьфинал разыгрывалась в Мексике. Клубы выдали сумасшедший матч. Уже к 23-й минуте встречи «Тигрес» забили три мяча в ворота соперника: дважды отличился нападающий клуба Андре-Пьер Жиньяк, известный по выступлению за французский «Марсель». Казалось, что судьба матча решена. Но у футболистов «Альянса» было другое мнение на этот счёт. До конца первого тайма гости сумели забить дважды и сократили отставание в счёте до минимума. Результат первого тайма устраивал гостей, ведь за счёт выездных мячей в четвертьфинал турнира проходили именно они. Второй тайм прошёл под давлением со стороны «Тигрес», но в основное время матча голов забито больше не было. На 93-й минуте встречи хозяева получили право на стандарт. Терять им было нечего, поэтому в штрафную рванул и голкипер команды Науэль Гусман. Вышедший на замену Эдуардо Варгас совершил подачу в штрафную площадь, и аргентинский вратарь точным ударом головой переправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол привёл в восторг болельщиков клуба, а самое главное — вывел команду в четвертьфинал турнира.

Видео доступно на «Чемпионате».

Карьера Науэля Гусмана

Гусман родился в Росарио, как и Лионель Месси. Заниматься футболом начал в академии «Ньюэллс Олд Бойз», долгое время выступал за молодёжный состав аргентинского клуба. За основную команду дебютировал в 2005 году в матче с «Бельграно». В период с 2007 по 2009 год голкипер выступал во второй по силе аргентинской лиге за клуб «Индепендьенте Ривадавия». По возвращении в родную команду он редко появлялся на поле. Лишь в сезоне-2012/2013 Гусман наконец стал игроком основного состава и отлично показал себя на Кубке Либертадорес. Летом 2014 года Науэль перешёл в мексиканский «Тигрес» за 2,2 млн евро и с тех пор является бессменным вратарём команды. Вместе с клубом он стал трёхкратным чемпионом Мексики, а в 2016 году даже признавался лучшим голкипером местного чемпионата.



В 2018 году Гусман был включён в заявку своей сборной на чемпионат мира-2018 в России вместо травмированного Серхио Ромеро, но на мундиале так и не сыграл.

Гусман поддержал ЛГБТ

В первом матче 2020 года Науэль Гусман появился на поле с необычной причёской: его волосы были перекрашены в цвета ЛГБТ-флага. После финального свистка голкипер объяснил столь необычный поступок. Гусман написал в своих социальных сетях следующее:



«На Земле 2020 год. Случаи гомофобной дискриминации по-прежнему присутствуют в нашем обществе, и футбол не является исключением. Понимание нашего огромного социального разнообразия и продвижение прав на инклюзивность — обязательство каждого».



Мнения подписчиков разделились: кто-то поддержал голкипера и посчитал его поступок правильным, другие же усмехались и писали гневные комментарии.



«Вы самый удивительный человек в мире».

«И всё же есть глупые люди, которые высмеивают ваш поступок».

«Восторгаюсь! Никто и никогда не осмеливался говорить на эту тему в наше время, аплодисменты вам!».

«Я не согласен с тем, что вы говорите, но пока они не трогают мою семью, пусть они делают то, что хотят».

«Я думал, что это была дань уважения персонажу из нашего города».

«Написал тот, кто назвал Кардона толстым».

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