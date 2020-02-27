«Бодрствуйте и молитесь о победе, пацаны». Англоязычные соцсети — о Лиге чемпионов

К нам вернулась Лига чемпионов, а вместе с ней — и болельщики из онлайн-школы английского Skyeng, которые не только смотрят ключевые матчи, но и подсматривают, что о них говорят англоязычные соцсети.

To return — возвращаться

Конечно, все мы очень рады, что Лига чемпионов наконец-то вернулась после перерыва. И пользователи «Твиттера» в том числе!

«Это чувство, когда Лига чемпионов наконец-то возвращается на экраны!»

Англичане часто используют слово return и как существительное — в значении «возвращение», «возврат» и даже «доход».

To feature — фигурировать, размещаться

Болельщики в соцсетях заценили официальный мяч Лиги чемпионов, который выпустили специально для матчей стадии плей-офф. На мяче изображены карта Стамбула, в котором состоится финал Лиги чемпионов, а также традиционные символы турнира — звезды.

«Лига чемпионов показала мяч для матчей плей-офф. На нём размещена нарисованная вручную карта Стамбула, где состоится финал-2020. Один из лучших мячей Лиги чемпионов за все время!»



Feature — одно из самых многозначных слов английского языка. Глагол to feature можно перевести как «иметь отличительные черты» или «фигурировать», а существительное feature — как «черты лица», «характерная особенность», «гвоздь программы» и даже «статья». Кстати, сленговое слово «фича», то есть «дополнительная возможность», «фишка» — тоже происходит от feature.

Thunderbolt — удар молнии

Героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов стал 19-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд, играющий за «Боруссию». Его даже называют «новым Месси». 10 голов в дебютном сезоне Лиги чемпионов — это вам не шутки.

«Второй гол Холанда против «Пари-Сен-Жермен»! Гроза противника! Этот парень хорош».



По-русски мы говорим «гроза врага» или «гроза противника», а в английском достаточно сказать просто Thunderbolt — «гроза», «удар грома». Кроме того, англичане говорят thunderbolt, чтобы подчеркнуть чью-то скорость. А юный Холанд действительно быстр, как молния, — во время матча между «Боруссией» и ПСЖ, норвежский форвард, убегая в контратаку, преодолел 60 метров за 6,64 секунд. А ведь мировой рекорд на этой дистанции — 6,34 секунд!

Lad — парень, пацан

25 февраля «Челси» проиграл «Баварии» со счётом 0:3. В соцсетях это событие вызвало волну сарказма в адрес болельщиков лондонского клуба. Причём злопыхатели больше подкалывали «Челси», чем радовались за «Баварию».

«Когда Библия говорила “Бодрствуйте и молитесь”, этот совет предназначался фанатам «Челси». Особенно в таком решающем матче, как этот. Бодрствуйте и молитесь о победе, пацаны…»



У слова lad есть множество синонимов: в США часто используют слово guy, в Великобритании в ходу bloke и chap. Вы также можете сказать dudе или fellow.