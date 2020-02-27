«Бодрствуйте и молитесь о победе, пацаны». Англоязычные соцсети — о Лиге чемпионов

К нам вернулась Лига чемпионов, а вместе с ней — и болельщики из онлайн-школы английского Skyeng, которые не только смотрят ключевые матчи, но и подсматривают, что о них говорят англоязычные соцсети.
To return — возвращаться
Конечно, все мы очень рады, что Лига чемпионов наконец-то вернулась после перерыва. И пользователи «Твиттера» в том числе!
«Это чувство, когда Лига чемпионов наконец-то возвращается на экраны!»
Англичане часто используют слово return и как существительное — в значении «возвращение», «возврат» и даже «доход».
To feature — фигурировать, размещаться
Болельщики в соцсетях заценили официальный мяч Лиги чемпионов, который выпустили специально для матчей стадии плей-офф. На мяче изображены карта Стамбула, в котором состоится финал Лиги чемпионов, а также традиционные символы турнира — звезды.
«Лига чемпионов показала мяч для матчей плей-офф. На нём размещена нарисованная вручную карта Стамбула, где состоится финал-2020. Один из лучших мячей Лиги чемпионов за все время!»
Feature — одно из самых многозначных слов английского языка. Глагол to feature можно перевести как «иметь отличительные черты» или «фигурировать», а существительное feature — как «черты лица», «характерная особенность», «гвоздь программы» и даже «статья». Кстати, сленговое слово «фича», то есть «дополнительная возможность», «фишка» — тоже происходит от feature.
Thunderbolt — удар молнии
Героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов стал 19-летний норвежский форвард Эрлинг Холанд, играющий за «Боруссию». Его даже называют «новым Месси». 10 голов в дебютном сезоне Лиги чемпионов — это вам не шутки.
«Второй гол Холанда против «Пари-Сен-Жермен»! Гроза противника! Этот парень хорош».
По-русски мы говорим «гроза врага» или «гроза противника», а в английском достаточно сказать просто Thunderbolt — «гроза», «удар грома». Кроме того, англичане говорят thunderbolt, чтобы подчеркнуть чью-то скорость. А юный Холанд действительно быстр, как молния, — во время матча между «Боруссией» и ПСЖ, норвежский форвард, убегая в контратаку, преодолел 60 метров за 6,64 секунд. А ведь мировой рекорд на этой дистанции — 6,34 секунд!
Lad — парень, пацан
25 февраля «Челси» проиграл «Баварии» со счётом 0:3. В соцсетях это событие вызвало волну сарказма в адрес болельщиков лондонского клуба. Причём злопыхатели больше подкалывали «Челси», чем радовались за «Баварию».
«Когда Библия говорила “Бодрствуйте и молитесь”, этот совет предназначался фанатам «Челси». Особенно в таком решающем матче, как этот. Бодрствуйте и молитесь о победе, пацаны…»
У слова lad есть множество синонимов: в США часто используют слово guy, в Великобритании в ходу bloke и chap. Вы также можете сказать dudе или fellow.
- 27 февраля 2020
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:31
-
20:12
-
19:46
-
19:41
-
19:35
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:43
-
18:22
-
17:55
-
17:53
-
17:52
-
17:33
-
17:21
-
17:12
-
16:59
-
16:58
-
16:39
-
16:26
-
16:12
-
15:41
-
15:40
-
15:28
-
15:14
-
14:58
-
14:36
-
14:32
-
14:16
-
14:13
-
14:07
-
14:02