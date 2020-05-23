У защитника ЦСКА роман с олимпийской чемпионкой. Они 5 лет успешно скрывали отношения

Уже несколько лет шутки про легендарного «ухажера для твоей мамки» не покидают трибуны «ВЭБ Арены». О реальной личной жизни Кирилла Набабкина известно мало — совместных фото защитника с его девушкой в Сети единицы.
А между тем вторая половинка у Кирилла – девушка не только видная, но и успешная. Алина Макаренко — 25-летняя чемпионка Олимпийских игр 2012 года по художественной гимнастике. Спорт вошёл в её жизнь благодаря матери, которая претворила собственную мечту в реальность. У неё это прекрасно получилось. Алина — двукратная чемпионка Европы, золотая и серебряная медалистка чемпионата мира.
Из её интервью мы узнали, что отношения экс-гимнастки с футболистом длятся уже более пяти лет. Сейчас Алина ведёт на YouTube канал «Разговор с гимнасткой». В его рамках спортсменки рассказывают о своей жизни. За творчеством Алины следят около 3,5 тыс. человек.
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