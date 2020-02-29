10 очков отрыва в чемпионате России уже отыгрывали. Вспоминаем историю ЦСКА-2014

В конце октября 2013 года ЦСКА опустился на пятое место, отстав на 11 очков от лидера, которым с сентября был «Зенит». К тому моменту уже мало кто верил, что команда Леонида Слуцкого в принципе способна бороться в этом сезоне за чемпионство: осенняя часть была провалена, скамейки запасных почти не было, да и состав значительно уступал набору игроков петербургского клуба. Казалось, что разыгрывать золотые медали будут «Зенит» и «Локомотив» — Леониду Кучуку тогда удалось построить боеспособную команду, которая впервые с 2006 года поднялась в топ. Но все изменилось весной.

20-й тур. 5-е место

ЦСКА начал весну с неприятно поражения от «Динамо»: на перерыв после первого тайма «армейцы» ушли с преимуществом в два мяча, но во второй половине матча пропустили четыре. Эти 45 минут были худшими в истории ЦСКА за последние 12 лет, но получились очень удачными для Юрия Жиркова – он оформил свой второй дубль в карьере (спустя 3527 дней, если быть предельно точными).



«Зенит» вошел в весну на первом месте, но с растерянным запасом очков: в девяти последних матчах 2013 года клуб одержал всего одну победу (6 декабря против «Урала», 2:1). Безголевая ничья с «Томью», которая тогда была одним из кандидатов на вылет, и победа «Локомотива» в параллельном матче опустили петербуржцев на второе место, а также стали финальной точкой в работе Лучанно Спаллетти – итальянского тренера уволили, назначив и.о. Сергея Семака.



Таблица по итогам тура:



«Локомотив» — 43 очка

«Зенит» — 41 очко

«Спартак» — 39 очков

«Динамо» — 38 очков

ЦСКА – 34 очка

Фото: РИА Новости

21-й тур. 5-е место

В этом туре ЦСКА встречался с «Зенитом» дома. Гол Георгия Миланова на 32-й минуте и потрясающий сэйв Игоря Акинфеева на 87-й подарили команде Слуцкого победу, а вместе с этим — и надежду на место в тройке. Ни один из ближайших конкурентов ЦСКА в таблице не смог взять три очка, что также сыграло на руку «армейцам»: встреча «Локомотива» и «Амкара» закончилась безголевой ничьей, «Динамо» на выезде не смогло обыграть «Кубань» (1:1), а «Спартак» упустил победу в матче с «Анжи» (2:2).



Отставание ЦСКА от первого места, осенью составлявшее пропасть из 11 очков, сократилось до семи, а до третьего – всего до трех.



Таблица по итогам тура:



«Локомотив» — 44 очка

«Зенит» — 41 очко

«Спартак» — 40 очков

«Динамо» — 39 очков

ЦСКА – 37 очка

22-й тур. 4-е место

К этому туру перестановки произошли сразу у двух команд из пятерки: в «Зенит» пришел Андре Виллаш-Боаш, а в «Спартаке» отправили в отставку Валерия Карпина. В прессе начали появляться слухи, что следующим тренером москвичей станет Станислав Черчесов, но на матч с «Краснодаром» команду выводил и.о. Дмитрий Гунько. Матч получился провальным: «Спартак» пропустил четыре, не забил ни одного. Последний раз спартаковцы так крупно проигрывал при Унаи Эмери в 2012 году, получив 1:5 от «Динамо» в «Лужниках».



Виллаш-Боаш в первом же матче одержал победу: «Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» (2:1). Победу команде принесли голы Халка и Цаллагова, а Юрий Лодыгин, который отразил два пенальти. Кстати, оба бил один и тот же футболист (Кабальеро) – такое в истории российского футбола случалось до этого всего трижды.



ЦСКА в этом туре победил на выезде в Махачкале (0:3), и вновь сократил отрыв от третьего места.

Фото: РИА Новости

«Локомотив» подошел к матчу с «Уралом» без нескольких футболистов основы: Дмитрий Тарасов выбыл из строя из-за травмы крестов, а Диарра получил повреждение спины. Но это не помешало «Локо» одержать уверенную, дажея, можно сказать, легкую победу над «Уралом» (3:0). Пресса писала, что команда Кучука мчится к золоту, но сам тренер считал, что за восемь туров до конца могут произойти разные чудеса.



И не ошибся.



Таблица по итогам тура:



«Локомотив» — 47 очка

«Зенит» — 44 очка

«Спартак» — 40 очков

ЦСКА – 40 очков

«Динамо» — 40 очков

23-28-е туры. 3-е место

ЦСКА продолжал побеждать: победа в 23-м туре над «Волгой» вывела «армейцев» на третье место, где они продержались до 29-го тура. Команда Слуцкого обыграла «Крылья Советов», «Урал», «Кубань», «Рубин» и «Амкар». Выиграв в Перми, ЦСКА продлил свою победную серию до восьми матчей, и Леонид Викторович на послематчевой пресс-конференции ясно дал всем понять – бронза ЦСКА не устроит.



«Зенит» и «Локомотив» поменялись местами в таблице по итогам встреч в 25-м туре – до этого команда Кучука дважды сыграла вничью и один раз победила, когда как «Зенит» в каждом матче брал три очка. В 28-м туре обе команды встретились в «Черкизове», и это была настоящая битва – обе команды понимали, что на кону первое место, поэтому цеплялись за каждый мяч. Итоговый счет матча (1:1) ни одну из сторон не устроил.

Фото: РИА Новости

Таблица по итогам 28-го тура:



«Зенит» — 60 очков

«Локомотив» — 59 очков

ЦСКА – 58 очков

«Динамо» — 49 очков

«Краснодар» — 46 очков

29-й тур. 1-е место

«Локомотив» впервые за весну проиграл – команда Кучука не смогла обыграть «Ростов» на выезде (2:0), и опустилась на третье место. У «Зенита», который до этого четыре тура подряд шел на первом месте, тоже не сложилось: матч с «Динамо» на Петровском закончился разгромными 2:4. Правда, игру остановили на 87-й минуте: фанаты «Зенита» прорвались на поле и, в процессе беспорядков, даже нанесли черепно-мозговую травму Владимиру Гранату. Позднее КДК РФС присудил петербуржцам техническое поражение, но на расклад в таблице это особо не повлияло.



А ЦСКА всё продолжал побеждать – на этот раз команда Слуцкого обыграла «Томь» (2:0).



Таблица по итогам 29-го тура:



ЦСКА — 61 очко

«Зенит» — 60 очков

«Локомотив» — 59 очков

«Динамо» — 52 очка

«Краснодар» — 49 очков

30-й тур. Три претендента на чемпионство

К последнему туру ситуация в таблице сложилась так, что распределение мест в тройке решалось в двух матчах: ЦСКА (61 очко)-«Локомотив» (59 очков) и «Кубань»-«Зенит» (60 очков). Каждой из команд нужно было побеждать и ждать осечки в параллельном матче – всего было девять раскладов возможного финала чемпионата, при пяти их которых чемпионом становился ЦСКА.

Фото: РИА Новости

1. Победа ЦСКА-победа «Зенита». Золото у «армейцев», петербуржцы вторые, третий – «Локо».

2. Победа ЦСКА – ничья в матче «Кубань»-«Зенит». Все то же самое.

3. Победа ЦСКА – победа «Кубани». И тут снова такое же распределение медалей.

4. Ничья в Москве – победа «Зенита». Золото у Санкт-Петербурга, серебро у ЦСКА и бронза у «Локо».

5. Ничья в Москве – ничья в Краснодаре. ЦСКА-«Зенит»-«Локо».

6. Ничья в Москве – победа «Кубани». Сценарий, как и в предыдущем пункте.

7. Победа «Локомотива»-победа «Зенита». Золото у команды Виллаша-Боаша, серебро – у Кучука, бронза – у Слуцкого.

8. Победа «Локо»-ничья в Краснодаре. Кубок едет в Чекизово, серебряные медали достаются ЦСКА, бронза – «Зениту».

9. Победа «Локо»-победа «Кубани». То же самое, что и при ничье в Краснодаре.



Из всех возможных вариантов сыграл самый первый расклад: ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Локо» в Химках, а «Зенит» увез из Краснодара крупную победу (1:4).



В первом тайме «Зенит» открыл счет, и тут же в онлайн-таблице стал первым – ЦСКА нужно было забивать и не пропускать. План был реализован сразу же, как команды в Москве вышли из раздевалок: Зоран Тошич пробил в угол, и мяч отскочил от левой штанги прямо в ворота Маринато Гильерме. Счет еще не раз мог измениться и с той, и с другой стороны, но каждый раз этому что-то мешало.



Еще осенью ЦСКА отделяло от первого места 11 очков, а тут – до пятого чемпионства не хватало одного гола и сухого матча в исполнении Акинфеева.



«Да мне плевать, как мы играли в первой части сезона. Какая разница, если золото наше?!», — сказал после матча полузащитник ЦСКА Стивен Цубер.



И в целом, был прав – разве кто-то к тому моменту помнил про провальную осень?