10 фото, глядя на которые, можно понять всю боль «Ливерпуля»

«Ливерпуль» впервые проиграл в нынешнем чемпионате Англии. Поражение 0:3 от предпоследней команды АПЛ — очень болезненное. Смотрим на эмоции футболистов во время и после матча.