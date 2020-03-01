10 фото, глядя на которые, можно понять всю боль «Ливерпуля»
Очень много эмоций.
«Ливерпуль» впервые проиграл в нынешнем чемпионате Англии. Поражение 0:3 от предпоследней команды АПЛ — очень болезненное. Смотрим на эмоции футболистов во время и после матча.
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