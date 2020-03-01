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«Ливерпуль» крупно проиграл «Уотфорду». Лучшие фото с матча

Лучшие фото с матча «Уотфорд» — «Ливерпуль»
Алёна Сахарова
10 фото, глядя на которые, можно понять всю боль «Ливерпуля»
Очень много эмоций.
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» впервые проиграл в нынешнем чемпионате Англии. Поражение 0:3 от предпоследней команды АПЛ — очень болезненное. Смотрим на эмоции футболистов во время и после матча.

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