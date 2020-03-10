Кокорин продал свои крутые тачки. Сказал, что хочет «очиститься»

Сегодня вышел выпуск шоу «КраСава» с Александром Кокориным. Во время диалога с Евгением Савиным нападающий «Сочи» рассказал, что продал все свои машины.
— У кого самая крутая тачка в команде?
— У меня.
-Да ладно, не рассказывай. У тебя BMW. Раньше ты гонял на «ламбе». А сейчас без лишнего пафоса гоняешь на BMW. Где Lamborghini, который у тебя был?
— Продал сразу. Захотел очиститься. У меня были «гелик», Porsche и «ламба». В один день всё забрали.
— А какой был налог?
— Примерно 150-200 тыс. рублей. Самый дорогой был «гелик».
Вот эти машины.
Внедорожник Mercedes Benz G 65 Mansory
Этот внедорожник был одной из самых главных гордостей Кокорина. Машина с примерной стоимостью, на тот момент, 75 млн рублей появилась в автопарке Александра в декабре 2014 года. У нее были номера с любопытным сочетанием букв — ВОР.
Lamborghini Aventador
Гоночный кар Кокорин приобрёл в 2016 году. Цена такого автомобиля начинается от 420 тыс. евро. Александр выбрал модель жёлтого цвета — LP720-450 Anniversario. Тут буквенная часть номера образовывала другое слово — ХАМ.
Также у Кокорина был «Porsche», который он тоже продал. Именно на нём он попал в неприятный инцидент, когда футболиста задержали сотрудники ГИБДД за разворот через двойную сплошную. Так что, может быть, желание «очиститься» — не просто слова?
- 10 марта 2020
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