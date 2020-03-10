«Возвращаться в «Зенит» смысла нет, отношения испорчены». Кокорин заговорил

Почему он так долго переходил из «Зенита» в «Сочи»? Что сказал ему Борис Ротенберг? Кто в «Зените» на самом деле принимает решения? Правда ли, что его хотели забрать Виллаш-Боаш в «Марсель» и губернатор Тульской области в «Арсенал»? Зачем он продал все машины? Сколько он получал после выхода из тюрьмы? Как на него реагируют люди на улицах? Встречал ли он в колонии невиновных? Как изменились взгляды на систему?

Евгений Савин и Кокорин показывают жильё в Сочи, дарят антистрессовую грудь чемпиону мира Адилю Рами, соревнуются в крутости удара с Заболотным, летают в горах над пропастью, вместе празднуют дебютный гол и впервые показывают стране Кокорина-младшего.

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Про уход в «Сочи»

Александр Кокорин в форме «Сочи» Фото: РИА Новости

– Ротенберг говорит, что ты знал обо всём заранее. Ты говоришь, что проснулся и увидел всё из новостей. Кто *** [врет]?

– Я знал о том, что они об этом говорят. А когда проснулся – прочитал, что договорились. Постфактум я узнал об этом из прессы.

– Как такое возможно, что без ведома тренера человека отдают из команды?

– Первый раз, когда я позвонил и сам общался, мне тоже было непонятно. Сказал: «При всём уважении, при чём тут руководство, если тренеру это нужно?». Они говорят: «Так получается, что сейчас не всё решает тренер».

– Правда, что у Семака небольшие проблемы с клубом из-за того, что он тебя поддержал и в том числе из-за этого он не переподписывает контракт?

– Ситуация неприятная для него. Он не говорил, но по нему видно: «Я главный тренер, но меня не ставят в курс дела».

– Кто набрал Миллеру и сказал, чтобы Саша Кокорин был в «Сочи»? Аппарат президента, обиженный Пак?

– Если бы знал, я бы уже это всем сказал. Версий много. Не думаю, что это определённый ресурс. И кто-то до сих пор звонит, чтобы я не находился.

– Улыбающийся Кокорин, который бесит аппарат президента, – бредни?

– Думаю, да. Если бы аппарат президента был настолько заинтересован, чтобы Кокорин не продолжал карьеру, – думаю, по УДО Кокорин бы никогда не вышел. Тут я вышел. Пять месяцев прошло, но история продолжается. У меня есть видение, что «Зенит» не до конца честен со мной. Я уверен, что это большая вероятность, потому что есть странная история с заявкой. Как отклонили заявку, можно было спокойно написать апелляцию. Юристы говорили, что это обжалуется неделю.

– Это когда РФС в сентябре тебя не заявил?

– Да. Хотя бы можно было попытаться. Все говорят: «А что тут такого? Тут две-три минуты». «Зенит» потом говорит: «Нет, мы этого делать не будем».

– Есть версия, что Ротенберг и Миллер между собой договорились. Ротенберг попросил, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь. Они просто элементарно поставили тебя перед фактом и всё решили.

– В это я больше верю. Мы сейчас с тобой общаемся. Я тебе говорю: «Жек, дай что-нибудь». Ты говоришь: «Да, бери без проблем». Вот тут из той же серии.

– Можно ли сказать, что при этом руководстве Александр Кокорин не вернётся в «Зенит»?

– На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу — ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет.

Кокорин – просто пушка. Он обязательно спасёт «Сочи», а боссы «Зенита» ещё пожалеют Никто не мог предположить, что возвращение в элитный футбол будет даваться отсидевшему на зоне нападающему столь легко.

Про контракт с «Зенитом»

Александр Кокорин празднует гол в составе «Зенита» Фото: РИА Новости

– «Зенит» активно говорит, что ты просил у них 4 миллиона евро. Правда?

– Это неправда. Готов был спокойно играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические.

– До конца мая ты готов был играть за «Зенит» за 18 тысяч рублей в месяц?

– Честно заработанные. Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне их ни разу не выплатили.

– Ты мог доиграть за 18 тысяч в месяц, но они рассказывают, что ты просил 4 миллиона евро. Зачем они это делают?

– Якобы показать, что я такой плохой, что сидел. Не они всё это придумали, а это я им руки выкручивал по поводу контракта.

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Про уход в другие клубы

– Про «Балтику» – бредни. Я хорошо дружу с их командой, а с руководством не так хорошо. А вообще заходишь (в интернет. – Прим. «Чемпионата»), видишь фамилию Кокорин – самому блевать охота. Единственный клуб, который был от меня, – как раз «Марсель». До 6 декабря мне нельзя покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история пошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита»: это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать.

– «Зенит» целенаправленно не отдал тебя в «Марсель», чтобы ты перешёл в «Сочи»?

– Получается так.

– Правда, что тебя звали в Тулу? И нужно было написать смс, чтобы Дюмин ворвался в клубок Миллера и Медведева и разнёс их. Тогда бы тебя забрали.

– Правда. Но у нас такие детские взгляды: представляешь, кто-то за меня занесёт. Понимаю, что у них общение на другом уровне. Если у них принципиальная позиция, чтобы я ушёл в другой клуб, они так же объяснят: «Нет, он туда не пойдёт».

– Когда Смолова отдали в «Сельту», «Локо» тебе предлагал 3 миллиона рублей в месяц?

– 3 миллиона не предлагали, но интерес от «Локо» был. Понял, что там вообще без шансов.

Кокорин – раб. Ему лучше сбежать из России Сделки между Миллером и Ротенбергом в нашей стране просто так не срываются.

Про драку

– 8 октября происходит этот *** [ужас], который долго обсуждали. В какой момент ты понял, что вы реально накосячили?

– Я не понял, как всё это появилось. Потому что мы расходились спокойно, мы пожали руки с Паком, пожали руки со всей «Кофеманией». Конфликт был убит. Претензий ни к кому нет. Мы ушли оттуда, в итоге появляется ситуация: вот такие футболисты, побили чиновника. Есть видео, где мы после этого стоим и общаемся.

– В таких ситуациях, как у вас, часто прилипают люди, которые хотят на этом заработать. На какую максимальную сумму тебя пытались нагреть?

– 5 миллионов евро. Я не знаю этих людей. Обращались к родителям.

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Про СИЗО и тюрьму

Александр Кокорин на скамье подсудимых Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Первый день в СИЗО, где сидят уголовники. Это страшно или нет?

– Первые четыре дня вообще не кушал. Отсыпался и не понимал, что происходит. Самое страшное – непонимание, что будет завтра.

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Про Путина

Александр Кокорин в футболке с изображением Владимира Путина Фото: instagram.com/kokorin9

– У тебя на аватарке стоял Путин, носил футболку с Путиным. Ты попал под каток системы. Изменил ли ты отношение к власти? Будет ли Путин на аватарке?

– На аватарке точно не будет. Отношение к нему не изменил. Понимаю, что об этой ситуации он знал, в системе об этом знали. Не скажу, что были какие-то звонки. Если бы хотели сделать по-другому – сделали бы.

Про «Динамо»

– Кураньи в «Динамо» ездил непонятно на чём. Он купил себе старого пятого икса. Выглядит нормально, но там год второй-третий. В него садишься, а там как помойка. Реально разваленный. К нему подходят и говорят: «Кевин, слушай, у тебя там пишется зарплата, ты первый в России, такая звезда и ездишь на иксе». Его настолько задушили, что он говорит: «В моменте расстроился, хотел плюнуть на всех и купить феррари». Но потом остановился. Купил спокойную машину, а икса за копейки отдал менеджеру «Динамо».

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Про Джуджака

Александр Кокорин и Балаж Джуджак Фото: РИА Новости

– У нас в команде был Балаж Джуджак. Была версия, что он нетрадиционной ориентации. Ему подарили огромный фаллос и прибили к его месту. Он на эту тему очень переживал. Нужно было как-то шутить. Его подкалывали: «Приди с девушкой, докажи всем». А он всё время один был. По сей день с ним дружу. Видимся на отдыхе. Я его видел уже с тремя новыми девушками.