Наконец-то Неймар тащит «ПСЖ» в ЛЧ! Забил победный гол и убрал Джана с красной карточкой

«ПСЖ» перед противостоянием с дортмундской «Боруссией» выглядел фаворитом. Да и исход матча в Германии вряд ли как-то поменял оценку шансов. Отыграть выездное поражение со счётом 1:2 – не самая сложная задача для команды, чью атаку украшают Неймар и Килиан Мбаппе.

Но чем ближе был ответный матч, тем больше проблем появлялось у чемпионов Франции. Из-за коронавируса закрыли трибуны «Парк де Пренс». К потерям Тьяго Силвы (у капитана травма), Тома Мёнье и Марко Верратти (оба дисквалифицированы) добавилась самая неприятная: Мбаппе заболел и пропустил два дня тренировок. Форвард даже сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. В заявку Мбаппе попал, но с первых минут сыграть не смог.

Две-три тысячи фанатов «ПСЖ» собрались у стадиона, чтобы всё-таки поддержать игроков в важнейшем матче сезона. Власти Парижа дали добро. Встретили кумиров, как и положено, песнями и огнём.

Тем не менее игроки хозяев не спешили радовать болельщиков. Почти полчаса «ПСЖ» мучился с мячом, упираясь в оборонительную стену Дортмунда. При 70% владения команде Томаса Тухеля недоставало скорости, хороших открываний и разрезающих передач под приём мяча между линиями. В этот отрезок для «Боруссии» скорее представляло опасность собственное владение под давлением соперника. В начале матча больше самой игры притягивали внимание эпизоды, в которых парижане рисковали потерять новых травмированных. Неймар хватался от боли то за голеностоп, то за ключицу, а Леандро Паредес получил локтём в лицо от Эрлинга Холанда. Норвежец заработал жёлтую карточку за фол на экс-зенитовце.

Впервые «ПСЖ» пробил по воротам лишь на 25-й минуте. Но после этого хозяева прибавили и выиграли первый тайм по ударам – 5:4 (в створ – 3:2). Оборона «Боруссии» оказалась не такой прочной, как казалось. Неймар открыл счёт, забив… головой! Анхель Ди Мария здорово закрутил мяч во вратарскую, а бразилец воспользовался тем, что Ашраф Хакими просто бросил его. Кстати, на днях Неймар признался: он опасается играть головой, предпочитает использовать её только для размышлений на футбольном поле.

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Второй гол Парижа перед перерывом – заслуга Хуана Берната. Он организовал контрвыпад своим перехватом в центре поля и сам же завершил быструю атаку. Сделал рывок в чужую штрафную, подставил ногу под прострел Пабло Сарабии.

После перерыва мячом больше владел Дортмунд, которому требовалось отыгрываться. Вот только теперь уже «Боруссии» не хватало идей при развитии атак, мяч почти не доходил до центрфорварда Эрлинга Холанда. Какие-то комбинации удавалось завязывать, прежде всего, благодаря подключениям латералей Хакими и Рафаэла Геррейру, но каждый опасный удар «ПСЖ» был музейной редкостью. Хуже того, мяч всякий раз пролетал мимо цели. Счёт ударов во втором тайме – 3:8 (в створ – 1:0).

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Париж, пусть не контратаковал по-настоящему остро, контролировал ситуацию на поле. За полчаса до конца появился и Мбаппе. Он играл без привычной лёгкости, видимо, из-за простуды. А вот Неймар в концовке спровоцировал Эмре Джана на удаление. Центрхав «Боруссии» сфолил на бразильце, и когда тот стал возмущаться, толкнул Неймара. Команды чуть не устроили массовую драку на пустом стадионе, а судья Энтони Тейлор удалил Джана. Вдесятером немцы ничего не создали, «ПСЖ» всё-таки сыграет в четвертьфинале. И затащил туда парижан Неймар.