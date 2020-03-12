«Типичное интервью неудачника». Болельщики критикуют Клоппа за слова после матча

Вот это матч был на «Энфилде»! Противостояние «Ливерпуля» и «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов футбольный мир ещё нескоро забудет. Рассказываем о реакции болельщиков в соцсетях на события игры и вылет из Лиги чемпионов действующего обладателя трофея.

Вот так неудачно выглядела попытка «Ливерпуля» порвать «Атлетико».

Испанцы оказались крепче в столкновении характеров.

Ещё одна версия того, что происходило на «Энфилде». Краткий обзор:

Симеоне выиграл бой у Юргена Клоппа.

«Ливерпуль вылетает из Лиги чемпионов, а затем Премьер-Лига отменяется до того, как они станут чемпионами. Представьте себе» – написал один из пользователей «Твиттера».

Говорят, что это «Реал» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов. Героями матча на «Энфилде» стали два бывших игрока «сливочных» Маркос Льоренте и Альваро Мората. Ещё и Сауль постарался.

По статистике «Атлетико» нанёс в 2,5 раза меньше ударов по воротам за два матча, а забил в два раза больше голов. Это футбол!

Есть место и для чёрного юмора на тему коронавируса. Пугающий весь мир covid-19 переименовали в Atleticovid-19. «Срочная новость: «Ливерпуль» подтвердил, что клуб был поражён Атлетиковирусом и не сможет пройти дальше».

Ошибка голкипера Адриана стоила «Ливерпулю» первого пропущенного мяча, который стал ключевым эпизодом матча. Испанцу не уйти от критики и шуток в свой адрес. Например, такой: «Ливерпуль» избавился от Кариуса только ради того, чтобы получить Адриана!».

«Если честно, сегодняшнее выступление «Ливерпуля» было почти идеальным. Близко к совершенству. Всё уничтожили две ошибки голкипера. Позор».

Ян Облак в отличие от Адриана был великолепен. Сыграл примерно так. Разве что сам не забросил мяч в чужие ворота.

Многим не понравилось послематчевое интервью Клоппа, раскритиковавшего стиль игры «Атлетико». Его комментарий называют «типичным интервью неудачника». «Если вы действительно отличная команда, то победите того, кто перед вами», – отвечают тренеру «Ливерпуля».

В соцсетях вспоминают того самого 10-летнего мальчишку – поклонника «Манчестер Юнайтед», который сбил удачу «Ливерпулю».

А вот и реакция легенд «Манчестер Юнайтед», когда они слышат, что сегодняшний «Ливерпуль» круче их команды образца 1999 года:

Ну и фирменная шутка от Василия Уткина, наконец. Теперь – про «Ливерпуль».