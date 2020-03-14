«Оставайтесь дома и болейте за нас по телевизору!» Как проходит карантин футболистов

Вирус COVID-19 заполонил всю Европу, оставив нас без футбола. Футболисты, которые ушли на карантин, выражают слова поддержки, а бывшие игроки присоединяются к ним. На данный момент, коронавирусом заразился главный тренер «Арсенала» Микель Артета, защитник Даниэле Ругани из «Ювентуса» и нападающий Маноло Габбьядини из «Сампдории», а также футболист «Челси» Каллум Хадсон-Одои, который совсем недавно сообщил о своём выздоровлении.

«Спасибо за все ваши добрые пожелания. Я чувствую себя хорошо и надеюсь увидеть вас всех в ближайшее время!», — написал полузащитник у себя в твиттере.

Футболист «Ювентуса» Даниэле Ругани тоже поблагодарил болельщиков за поддержку: «Вы прочли новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. Однако, в этот момент я чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Я призываю всех уважать правила, потому что этот вирус не делает различий! Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает», — обратился к подписчикам итальянец.

Ещё один представитель итальянской Серии А нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини, который подхватил коронавирус, написал аналогичное обращение к подписчикам.

«У меня положительный результат на коронавирус. Я хочу поблагодарить всех, кто написал мне, многие сообщения уже пришли. Я всё ещё хочу сказать вам, что я в порядке, так что не волнуйтесь. Следуйте всем правилам, оставайтесь дома, и всё будет хорошо».

Подобрал нужные слова и Дэвид Бекхэм, клуб которого проводит свой первый сезон в MLS. В субботу «Интер Майами» должен был провести свой первый домашний матч, но чемпионат приостановили из-за коронавируса.

«В такие времена нам напоминают о вещах, которые действительно важны в жизни. Наше здоровье, наши близкие и забота о тех, кто нуждается в поддержке. В эти моменты спорт отходит на второй план. Мы все должны прислушиваться к советам экспертов и поступать правильно. Будьте в безопасности и берегите себя и свои семьи», — написал англичанин у себя в инстаграме.

Футболист «Орландо Сити» Луиш Нани также поддержал решение о приостановке MLS на месяц, отметив важность здоровья в нашей жизни.

Обратились к подписчикам и польские футболисты Гжегож Крыховяк и Роберт Левандовски. Оба игрока написали свои посты на польском языке.

«Нынешняя сложная ситуация является проверкой нашей ответственности. Многие из моих поклонников — молодые люди. Вам может показаться, что закрытие школ — это продолжительные каникулы. Это не тот случай. Оставайтесь дома в это время. Таким образом, вы защитите не только себя, но и других. Конечно, мы, игроки, предпочли бы играть матчи. Но эта ситуация уникальна. В ближайшие дни многие матчи будут сыграны на закрытых трибунах. Не собирайтесь за пределами стадионов. Оставайтесь дома и болейте за нас по телевизору. Если мы будем нести ответственность сейчас, мы вернёмся к нормальному состоянию», — написал у себя в инстаграме полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски написал своё сообщение в Фэйсбуке, призвав людей также оставаться дома.

«За последние несколько дней мы получили различную информацию, в том числе просьбы оставаться дома. Это относится ко всем нам. Я прошу всех наших сторонников и поклонников: давайте уважать рекомендации, давайте будем ответственны за себя и других. Я обращаюсь к нашим молодым поклонникам. Пожалуйста, относитесь к закрытым школам как к выражению ответственности за вашу безопасность и здоровье. В течение этого времени не собирайтесь в общественных местах, включая стадионы, если в этом нет необходимости. Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее. Пожалуйста, используйте это время наилучшим и самым безопасным способом. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома».

Не обошлось и без слов Криштиану Роналду. Нападающий «Ювентуса» призвал придерживаться правил Всемирной Организации здравоохранения и руководящих органов.

«Мир переживает очень сложный момент, который требует максимальной заботы и внимания от всех нас. Я говорю с вами сегодня не как футболист, а как сын, отец, человек, связанный с последними событиями, которые влияют на весь мир. Важно, чтобы мы все следовали советам ВОЗ (Всемирной Организации здравоохранения) и руководящих органов. Только так мы можем справиться с этой текущей ситуацией. Сохранение человеческой жизни должно быть выше любых других интересов. Я хотел бы донести свои мысли всем, кто потерял кого-то. Моя солидарность с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниэле Ругани. Моя постоянная поддержка замечательных специалистов в области здравоохранения подвергает их собственную жизнь риску, чтобы помочь спасти других», — написал Роналду, выложив фото с текстом у себя в инстаграме.

Французский игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который сейчас восстанавливается от травмы, напомнил своим подписчикам о том, что они должны быть готовы к борьбе с коронавирусом. Футболист призвал людей делать свой фирменный жест — «дэб». На фото написаны следующие фразы: «Делай дэб, когда кашляешь; Делай дэб, когда чихаешь; Делай дэб, чтобы победить коронавирус».

Кевин Принс Боатенг, который сейчас на правах аренды выступает за турецкий «Бешикташ», призвал людей оставаться дома в безопасности.

Бывший футболист «Зенита» и легенда туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио выложил милое домашнее фото со своей собакой со словами «Всё будет хорошо». Таким образом, итальянец выразил поддержку своим соотечественникам.

Киллиан Мбаппе опубликовал фотографию с хэштегом CoronaOut и маской на лице.

Легенда сборной Нидерландов Робин ван Перси в это нелёгкое время устраивает встречи с детьми-инвалидами, отмечая прекрасные навыки ребят на футбольном поле.

Российский футболист «Сельты» Фёдор Смолов находится в прекрасном настроении и говорит вирусу нет.

Тем временем РПЛ остаётся единственной лигой Европы из топ-10, в которой сезон не был приостановлен из-за коронавируса.