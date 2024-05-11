«ПСЖ» намерен приобрести 4-5 игроков на деньги, сэкономленные после ухода Мбаппе — Романо

«Пари Сен-Жермен» планирует инвестировать денежные средства, сэкономленные после ухода нападающего Килиана Мбаппе из клуба, в покупку 4-5 новых футболистов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский гранд сэкономит более € 200 млн, включающие в себя средства, предполагавшиеся на продление Мбаппе ещё на один год, а также на бонус за лояльность в размере € 80 млн, который теперь не будет выплачен.

Напомним, Мбаппе объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» вчера, 10 мая. Он выступал за парижский клуб с 2018 года. За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: