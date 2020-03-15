В молодёжном первенстве судья досрочно прекратил матч. Оказалось, запутался в правилах

Матч 22-го тура молодёжного первенства между «Тамбовом» и самарскими «Крыльями Советов» был остановлен на 82-й минуте при счёте 1:1. Пять футболистов получили красные карточки, а стычки между игроками продолжились и в подтрибунном помещении. Судья Илья Иванов принял решение завершить встречу, но, как оказалось, совершил грубую ошибку.

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Что произошло?

На 21-й минуте футболист самарской команды Александр Босов открыл счёт в матче. Уже во втором тайме тамбовчане сравняли счёт усилиями Кирилла Большакова. Спустя четыре минуты состоялось первое удаление в матче. Автор первого забитого мяча Босов буквально влетел в футболиста «Тамбова». Рефери Иванов показал самарцу вторую жёлтую карточку. На этом раздача красных не закончилась.

Уже на 78-й минуте в матче случилась драка, в ходе которой были удалены ещё три футболиста. Александр Нестеров снёс игрока «Тамбова» Владимира Кобахидзе. По итогам вспыхнувшей потасовки судье Иванову пришлось удалить за неспортивное поведение Кобахидзе, Нестерова и Евинова. Футболисты направились в подтрибунные помещения, но разборки продолжились и там. За оскорбление судьи удаление заработал член тренерского штаба самарцев Динар Шарипов. После того как страсти немного поутихли, матч был продолжен.

Однако не прошло и двух минут, как молодой футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Молчанов постелился в опасном подкате под ещё одного игрока «Тамбова». Иванов снова вытащил красную карточку, а потом перед розыгрышем штрафного удара принял решение остановить встречу и засчитать «Тамбову» техническую победу.

Комментарии тренеров

Главный тренер молодёжки «Крыльев Советов» Владимир Кухлевский сказал, что так и не понял, почему судья решил увести команды с поля.

«Удаления, может быть, и по делу. Другой вопрос, что судья ранее пропустил фолы. Поэтому мои ребята и завелись… Там и небольшая потасовка была. Но я не понял, почему он увел команды с поля. Я даже не знаю, чем всё это может закончиться теперь. Он просто увёл с поля команды. Вот и всё… Я потом спрашивал, почему он так поступил. Никто мне вразумительного ответа так и не дал… Не знаю, как можно доверять таким арбитрам судить матчи. Они просто не знают правил!» — твердил Кухлевский в интервью «СЭ».

Главный тренер молодёжной команды «Тамбова» Сергей Передня заявил, что судья завершил матч, так как понимал, что грубая игра может продолжиться вплоть до конца матча: «Ему виднее. Посчитал, что слишком много удалений, и решил прервать игру, чтобы дальнейшие грубости не продолжались. У «Крыльев» было уже четыре удаления, у нас — одно. Когда всё закончилось, произошла небольшая стычка в подтрибунном помещении. Возможно, и правильно поступил. Понятно, что игра была на грани фола, местами даже грубая. Игроки «Крыльев» агрессивно себя вели. Я даже боялся за своих футболистов, что получат травмы и что начнется массовая драка”.

Грубая ошибка судьи

На самом деле рефери не имел права прекращать матч. В правилах чётко написано, что «матч не может быть начат или продолжен, если в составе одной из команд менее семи футболистов». На момент последнего удаления у «Крыльев» на поле оставалось ровно семь игроков, а значит, встречу не должны были останавливать.

В РФС признали грубую ошибку Иванова. «Судья ошибся, решив остановить матч. Согласно регламенту, игра должна была быть продолжена, так как у «Крыльев Советов» на поле было не менее семи футболистов. Решение по этой игре будет приниматься на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС», — сообщили в пресс-службе «Тамбова».

На данный момент молодёжка «Крыльев Советов» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице молодёжного первенства, тогда как сверстники из «Тамбова» остались на восьмом месте.