Деградация лучшего бомбардира. Почему перестал забивать Фёдор Чалов

ЦСКА в воскресенье снова не смог выиграть, и на этот раз отговорки неуместны. Намечается грустная для Виктора Гончаренко тенденция: команда проваливает стартовый весенний отрезок, успела скатать две блёклые ничьи с середняками, «Уралом» и «Уфой», вылетела из Кубка России от «Спартака» (причём по делу), а также уступила в гостях «Ростову». В таблице текущей формы, оценивающей положение по итогам последних шести туров, ЦСКА ныне располагается на 12-м месте с одной победой и шестью очками. Ужас.

ЦСКА вообще будет побеждать? Команда Гончаренко теряет очки пятый тур подряд! «Армейцы» не сумели обыграть дома «Уфу».

Проблем у красно-синих много, а на волне последнего матча непременно нужно выделить две: общую скудность идей в позиционной атаке (поэтому моментов против «Уфы», одной из лучших команд страны по обороне в низком блоке, было создано мизерное количество) и слабую, вернее, очень слабую игру основного нападающего Чалова. Так уж вышло, что воскресная встреча добавила грустных красок в и без того невесёлую весеннюю картину. Фёдор пока проваливается, собирает критику от болельщиков, максимально отдаляется от сборной – и подводит собственную команду.

Масштаб проблемы

Для понимания текущей формы и игры Чалова для начала будет полезно изучить таблицу снизу. В ней приведены данные за три периода: весь сезон-2018/2019 (лучший для Чалова в карьере), нынешний сезон, а также все новые весенние матчи, включая кубковое дерби с ЦСКА.

В первую очередь в глаза бросается проседание по ВСЕМ основным атакующим характеристикам в новом чемпионате и громадное их падение – в весеннем отрезке. Чалов стал намного меньше бить, касаться мяча в штрафной, допускает чрезмерный для самого себя брак в передачах, сохраняет маловато мячей, реже ассистирует, слабее выглядит в борьбе, плохо обводит.



Красным цветом выделены лучшие показатели в таблице, чёрным соответственно худшие.

Причина регресса №1. Общая атакующая структура команды

Кризис идей в позиционной атаке прослеживался у ЦСКА ещё осенью. Начиная с октября до сегодняшнего дня команда забивала более одного гола лишь в двух матчах чемпионата из 11 – в ворота «Сочи» (10 ноября) и «Ростова (9 марта). Проблемы касаются как реализации (всё-таки бьёт команда не то чтобы совсем редко – по общему количеству ударов «армейцы» идут четвёртыми), так и доводки мяча до форвардов в опасные зоны. Если центральный нападающий начинает реже встречаться с мячом в штрафной и бить из опасных позиций, если в двух весенних матчах из четырёх он вообще не бьёт, вопросы должны адресоваться не только ему, но и тренерскому штабу, а также партнёрам.



Поэтому провал Чалова – это не только его личный регресс, но и один из симптомов общекомандной болезни.

Причина регресса №2. Игра Чалова в далёких от ворот зонах

Хотя и с самого Чалова ответственности никто не снимает. Визуально кажется, что он гораздо чаще, чем прежде, стал открываться в зоны полуфлангов и оттяжку, тогда как в опасной зоне возле чужого створа оказывается реже.



Так, например, выглядит карта действий Чалова в кубковом дерби со «Спартаком». Фёдор постоянно насыщал правый фланг и помогал Марио Фернандесу и Влашичу вскрывать зону, куда было легче влезть из-за недоработок Бакаева в обороне.

А вот карта действий Чалова в воскресной игре с «Уфой». И снова заметна минимальная активность в чужой штрафной (куда, справедливости ради, было не так просто пробраться), зато есть неплохой объём работы в подыгрыше и обострении.

Фёдор поучаствовал как минимум в двух хороших атаках (с ударом Сигурдссона в штангу и с неудавшимся прострелом Дзагоева из хорошей позиции), говорить об откровенном провале в созидании нельзя – при доле удачи он мог стать автором предголевых передач. Однако всё равно напрашиваются два вопроса: почему Чалов сосредоточен больше на интенсивно-рывковой работе по открываниям в сторону от ворот и подыгрыше, чем на открываниях в сторону ворот и завершении?



Тот же Шкурин, вышедший вместо Фёдора на 55-й минуте, давал более чёткие адреса для партнёров: трижды открывался за спину, один раз – в створ при нахождении мяча на фланге. Поэтому и записал на свой счёт два удара за вдвое меньшее время.

«Никто не знал, чего от него ждать. Вадик – опасный». 7 малоизвестных историй про Евсеева Портрет главного героя марта в РПЛ. Его команда отняла очки в гостях у «Зенита» и ЦСКА.

Причина регресса №3. Плохая реализация и психологическая зажатость

Ещё раз внимательно посмотрим на графу xG в таблице сверху – и увидим, что громадного падения по сравнению с прошлым сезоном у Чалова в метрике нет ни в текущем чемпионате в целом, ни в последних четырёх играх. Объясняется всё просто: у Фёдора по-прежнему хватает моментов, просто он стал использовать их гораздо хуже.



Неуверенность в себе давным-давно накопилась и достигла предела. Отсюда новый нереализованный пенальти (третий в сезоне из четырёх попыток) и неакцентированные удары из выгодных позиций. Например, против «Уфы» один супершанс форвард получил, в кои-то веки здорово открывшись, но насколько же он медленно и неуверенно подстраивался под мяч после паса Дивеева!

Да даже в моменте с автоголом «Ростова» в прошлом туре Фёдор сыграл слабо – в лучший свой период он решил бы момент самостоятельно более чётко, а не благодаря удаче. Нападающий выглядит зажатым во всех движених и эпизодах, будь то борьба или несложные передачи в одно касание.

Никто не знает, как долго продлится период застоя у Чалова и закончится ли он после первого гола. Но ясно одно: в нынешнем сезоне Фёдор, к сожалению, не просто не мог развить прошлогодний прогресс, а, наоборот, сделал несколько шагов назад и отдалился от сборной. Теперь 30 млн евро «Кристал Пэлас» за него точно не предложит. ЦСКА же остаётся надеяться, что стагнация команды и деградация ключевых футболистов не продлятся слишком долго.



Иначе вопросы к Гончаренко появятся не только у болельщиков, но и уже у Гинера. На молодость команды невозможно кивать бесконечно, а кредит доверия, заработанный классной осенью 2018-го, уже исчерпан.



Использована статистика Wyscout и InStat.