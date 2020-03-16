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Почему перестал забивать нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, причины регресса

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов
Михаил Гончаров
Деградация лучшего бомбардира. Почему перестал забивать Фёдор Чалов
Худший отрезок форварда «армейцев» за последние два года.
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА в воскресенье снова не смог выиграть, и на этот раз отговорки неуместны. Намечается грустная для Виктора Гончаренко тенденция: команда проваливает стартовый весенний отрезок, успела скатать две блёклые ничьи с середняками, «Уралом» и «Уфой», вылетела из Кубка России от «Спартака» (причём по делу), а также уступила в гостях «Ростову». В таблице текущей формы, оценивающей положение по итогам последних шести туров, ЦСКА ныне располагается на 12-м месте с одной победой и шестью очками. Ужас.

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Проблем у красно-синих много, а на волне последнего матча непременно нужно выделить две: общую скудность идей в позиционной атаке (поэтому моментов против «Уфы», одной из лучших команд страны по обороне в низком блоке, было создано мизерное количество) и слабую, вернее, очень слабую игру основного нападающего Чалова. Так уж вышло, что воскресная встреча добавила грустных красок в и без того невесёлую весеннюю картину. Фёдор пока проваливается, собирает критику от болельщиков, максимально отдаляется от сборной – и подводит собственную команду.

Масштаб проблемы

Для понимания текущей формы и игры Чалова для начала будет полезно изучить таблицу снизу. В ней приведены данные за три периода: весь сезон-2018/2019 (лучший для Чалова в карьере), нынешний сезон, а также все новые весенние матчи, включая кубковое дерби с ЦСКА.

В первую очередь в глаза бросается проседание по ВСЕМ основным атакующим характеристикам в новом чемпионате и громадное их падение – в весеннем отрезке. Чалов стал намного меньше бить, касаться мяча в штрафной, допускает чрезмерный для самого себя брак в передачах, сохраняет маловато мячей, реже ассистирует, слабее выглядит в борьбе, плохо обводит.

Красным цветом выделены лучшие показатели в таблице, чёрным соответственно худшие.

Причина регресса №1. Общая атакующая структура команды

Кризис идей в позиционной атаке прослеживался у ЦСКА ещё осенью. Начиная с октября до сегодняшнего дня команда забивала более одного гола лишь в двух матчах чемпионата из 11 – в ворота «Сочи» (10 ноября) и «Ростова (9 марта). Проблемы касаются как реализации (всё-таки бьёт команда не то чтобы совсем редко – по общему количеству ударов «армейцы» идут четвёртыми), так и доводки мяча до форвардов в опасные зоны. Если центральный нападающий начинает реже встречаться с мячом в штрафной и бить из опасных позиций, если в двух весенних матчах из четырёх он вообще не бьёт, вопросы должны адресоваться не только ему, но и тренерскому штабу, а также партнёрам.

Поэтому провал Чалова – это не только его личный регресс, но и один из симптомов общекомандной болезни.

Причина регресса №2. Игра Чалова в далёких от ворот зонах

Хотя и с самого Чалова ответственности никто не снимает. Визуально кажется, что он гораздо чаще, чем прежде, стал открываться в зоны полуфлангов и оттяжку, тогда как в опасной зоне возле чужого створа оказывается реже.

Так, например, выглядит карта действий Чалова в кубковом дерби со «Спартаком». Фёдор постоянно насыщал правый фланг и помогал Марио Фернандесу и Влашичу вскрывать зону, куда было легче влезть из-за недоработок Бакаева в обороне.

А вот карта действий Чалова в воскресной игре с «Уфой». И снова заметна минимальная активность в чужой штрафной (куда, справедливости ради, было не так просто пробраться), зато есть неплохой объём работы в подыгрыше и обострении.

Фёдор поучаствовал как минимум в двух хороших атаках (с ударом Сигурдссона в штангу и с неудавшимся прострелом Дзагоева из хорошей позиции), говорить об откровенном провале в созидании нельзя – при доле удачи он мог стать автором предголевых передач. Однако всё равно напрашиваются два вопроса: почему Чалов сосредоточен больше на интенсивно-рывковой работе по открываниям в сторону от ворот и подыгрыше, чем на открываниях в сторону ворот и завершении?

Тот же Шкурин, вышедший вместо Фёдора на 55-й минуте, давал более чёткие адреса для партнёров: трижды открывался за спину, один раз – в створ при нахождении мяча на фланге. Поэтому и записал на свой счёт два удара за вдвое меньшее время.

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Причина регресса №3. Плохая реализация и психологическая зажатость

Ещё раз внимательно посмотрим на графу xG в таблице сверху – и увидим, что громадного падения по сравнению с прошлым сезоном у Чалова в метрике нет ни в текущем чемпионате в целом, ни в последних четырёх играх. Объясняется всё просто: у Фёдора по-прежнему хватает моментов, просто он стал использовать их гораздо хуже.

Неуверенность в себе давным-давно накопилась и достигла предела. Отсюда новый нереализованный пенальти (третий в сезоне из четырёх попыток) и неакцентированные удары из выгодных позиций. Например, против «Уфы» один супершанс форвард получил, в кои-то веки здорово открывшись, но насколько же он медленно и неуверенно подстраивался под мяч после паса Дивеева!

Да даже в моменте с автоголом «Ростова» в прошлом туре Фёдор сыграл слабо – в лучший свой период он решил бы момент самостоятельно более чётко, а не благодаря удаче. Нападающий выглядит зажатым во всех движених и эпизодах, будь то борьба или несложные передачи в одно касание.

Никто не знает, как долго продлится период застоя у Чалова и закончится ли он после первого гола. Но ясно одно: в нынешнем сезоне Фёдор, к сожалению, не просто не мог развить прошлогодний прогресс, а, наоборот, сделал несколько шагов назад и отдалился от сборной. Теперь 30 млн евро «Кристал Пэлас» за него точно не предложит. ЦСКА же остаётся надеяться, что стагнация команды и деградация ключевых футболистов не продлятся слишком долго.

Иначе вопросы к Гончаренко появятся не только у болельщиков, но и уже у Гинера. На молодость команды невозможно кивать бесконечно, а кредит доверия, заработанный классной осенью 2018-го, уже исчерпан.

Использована статистика Wyscout и InStat.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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