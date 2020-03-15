ЦСКА вообще будет побеждать? Команда Гончаренко теряет очки пятый тур подряд!

Безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате России увеличилась до пяти матчей, а «Уфа» снова отняла очки на выезде у одного из фаворитов РПЛ. Как и в прошлом туре в Петербурге, команда Вадима Евсеева заработала ценную ничью – 0:0. «Армейцы» отстают от второго места, дающего прямую путёвку в Лигу чемпионов, на пять очков, а в следующем туре красно-синим играть с «Зенитом». Может, для Виктора Гончаренко и лучше, если эта встреча не состоится 22 марта.

Вот главные события матча.



— У ЦСКА игру пропускал удалённый в прошлом туре в Ростове Ильзат Ахметов – в основу вернулся Алан Дзагоев. Красную карточку Вадима Карпова отменили, но юный защитник остался в запасе, а с первых минут сыграл Виктор Васин. Место в стартовом составе красно-синих получил и нападающий Фёдор Чалов.



— Из болельщиков ЦСКА на стадион попали только владельцы абонементов. Да и то не все. Столичный клуб вынужден был провести жеребьёвку, чтобы определить, кто увидит футбол вживую. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении численности участников массовых мероприятий в городе до 5000 человек. Кроме того, гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «Чемпионату», что на матч допустили 50 фанатов гостей.



— Фанаты красно-синих пошутили на актуальную тему, подготовив большой баннер с надписью «ЦСКА. Этот вирус во мне. Я его переносчик». Между тем, весь персонал, задействованный на матче, работал в медицинских масках, а болельщикам на входе измеряли температуру. Те же меры безопасности были предприняты накануне и на «Газпром Арене».



— «Уфа» играла с первых минут в том же стиле, что с «Зенитом» в Петербурге, но «армейцы» всё равно находили свободное пространство на чужой трети и создавали моменты за счёт быстрого розыгрыша мяча, а не бомбардировки штрафной кроссами. Большая роль принадлежала в этом Алану Дзагоеву, который, чувствуется, голоден до футбола. До перерыва Дзагоев трижды пробил по воротам и запомнился несколькими хорошими передачами.



— Первый тайм ЦСКА при 71% владения выиграл по ударам – 9-1 (в створ – 4-0). Лучший шанс имел Арнор Сигурдссон, попавший в штангу из убойной позиции. Впрочем, в этом эпизоде исландцу было непросто подстроиться под мяч. У команды Евсеева почти до самого перерыва ничего не получалось с точки зрения контригры.

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— Гончаренко первым снял с игры Чалова. Нападающий ЦСКА, забивший всего один гол в последних 12 матчах РПЛ, не провёл на поле даже часа. Статистика Чалова: 27 касаний мяча, один удар и одна ключевая передача, он заработал от Whoscored лишь 6,4 балла. Впрочем, вышедший на замену Илья Шкурин сыграл не лучше.

— Дзагоев во втором тайме стал действовать глубже, больше участвовал в розыгрыше мяча. Стал вторым в ЦСКА по количеству касаний мяча (114). Мог забить после подачи углового – пробил головой в перекладину.



— Во втором тайме у ЦСКА тоже оказалось большое преимущество по ударам – 10-4 (в створ – 3-1). Но в конце концов хозяева сбились на довольно простую игру, которая была только на руку гостям. Гончаренко не смог обыграть свою бывшую команду, в которой опять выделялся новичок Остон Урунов.