10 лет назад ЦСКА добился лучшего результата в ЛЧ. Слуцкому победа приснилась заранее

16 марта 2010 года российский клуб в первый и последний раз вышел в 1/4 Лиги чемпионов при текущем формате турнира.

10 лет назад ЦСКА улетел в космос и установил рекорд России в Лиге чемпионов, который никто не побил до сих пор. Команда Леонида Слуцкого прошла в 1/4 финала турнира, обыграв в первом раунде плей-офф «Севилью». «Чемпионат» вспоминает, как это было.

Жеребьёвкой были довольны представители обоих клубов. Хуанде Рамос, который тренировал обе команды, считал, что дальше пройдет «Севилья»

ЦСКА вышел из группы со второго места. Помимо «армейцев» в группе были «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбург» и «Бешикташ». При жеребьёвке ЦСКА могли достаться такие гранды, как «Реал», «Челси», «Арсенал», «Барселона», но выпала «Севилья». Многие сказали, что «армейцам» повезло, с этим согласился и главный тренер Леонид Слуцкий: «Севилья» — очень хорошая команда, занявшая первое место в своей группе. В 1/8 финала нам могли достаться клубы, с которыми тягаться было бы совсем сложно. «Севилья» — более реальный для нас вариант. Будем готовиться», — сказал Слуцкий сразу после жеребьёвки. Жребием были довольны и в Севилье.

Вице-президент «Севильи» Хосе Кастро Кармона в интервью «Спорт-Экспрессу» перед матчами говорил, что в его клубе итогами жеребьёвки довольны.

«ЦСКА — команда, с которой можем играть на равных. Конечно, будет непросто, все клубы, которые добрались до плей-офф очень сильны. Но отмечу: играть ответный матч дома, безусловно, хорошо. А мы получили такую возможность, заняв первое место в группе. Поскольку уровень нынешней Лиги ровный, эта деталь может стать для нас своеобразным бонусом. Во всяком случае, мы надеемся на это».

А вот, что тогда сказал Хуанде Рамос, тренер, который успешно работал в «Севилье» и выиграл с ней два Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. Наверное, немногие уже вспомнят, что в сентябре 2009-го года испанец был назначен главным тренером ЦСКА, а в конце октября покинул клуб и на его место пришёл Леонид Слуцкий. В плане смены тренеров это был для «армейцев» уникальный сезон. начинал его Зико, затем работал месяц Рамос и, наконец, пришёл, Слуцкий. Вот, собственно, слова Рамоса.

«Думаю, что оба клуба довольны жребием – ведь им могли попасться более авторитетные соперники. Но в этой Лиге чемпионов перевес будет все же на стороне «Севильи». Этот клуб играет в более сильной лиге, а испанский футбол в последнее время добился фантастических успехов. Так что поставил бы на «Севилью». Однако не очень большие деньги. Вряд ли испанцы добьются превосходства легко, ведь силы команд примерно равны», — сказал испанский специалист в интервью «Советскому спорту».

Верхний ряд: Акинфеев, Василий Березуцкий, Шемберас, Алексей Березуцкий, Нецид, Хонда. Нижний ряд: Красич, Гонсалес, Алдонин, Щенников, Игнашевич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В Москве сыграли 1:1, Марк Гонсалес считает этот гол самым ценным в карьере

Первый матч проходил 24 февраля в Москве. В «Лужниках» собралось около 33 000 зрителей. Игра проходила в достаточно спокойном ключе, но испанцы смогли реализовать свой момент в первом тайме и на 25-й минуте Негредо открыл счёт, отправив мяч уже в пустые ворота. После этого ЦСКА долго не мог найти свою игру. Чем меньше оставалось времени до конца матча, тем больше становились сомнения, что «армейцам» удастся отыграться. Но ответный гол пришёл тогда, когда его никто не ждал.

Чилийский легионер ЦСКА Марк Гонсалес выстрелил с 30 метров, поймав Андреса Палопа на невнимательности, и забил, пожалуй, свой самый главный мяч за ЦСКА. После матча Гонсалес сказал: «Я оказался в очень выгодной позиции — видел, что обзор вратарю перекрыт, так что бил зряче. Очень доволен этим ударом, обязательно пересмотрю повтор. Этот гол точно войдёт в тройку лучших голов в моей карьере».

В итоге матч так и закончился 1:1, оставив красно-синим шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

О Гонсалесе стоит поговорить отдельно. Марк перешёл в ЦСКА в 2009 году из «Бетиса», подписав контракт на пять лет. Гонсалес мог стать настоящей звездой ЦСКА и РПЛ, но раскрыться чилийцу помешали травмы. Они буквально преследовали полузащитника. В 2012 году после кровоизлияния в мышцу бедра президент ЦСКА Евгений Гинер даже заявил, что полузащитнику пора заканчивать карьеру. Но Гонсалес продолжил играть, хоть в ЦСКА больше не блистал. В 2014 году клуб не стал продлевать с ним контракт. В общей сложности Гонсалес пропустил из-за травм 718 дней за пять лет в ЦСКА. Но за гол в ворота «Севильи» «армейцы» будут всегда благодарны чилийцу.

Видеообзор матча можно посмотреть по этой ссылке

Марк Гонсалес Фото: РИА Новости

Хонда рассказывал, как он бьёт эти штрафные. Он просто смотрел сквозь мяч

Перед ответной игрой в Испании Леонид Слуцкий в интервью «Чемпионату» сказал следующее: «Для нас всё будет непростым. И трибуны, и соперник, и отдельные его представители. В общем, надо понимать, что нам предстоит очень сложный поединок. Я на сто процентов уверен, что «Севилья» будет обороняться. И нам сейчас надо решить, как правильней выстроить игру в атаке. Подумаем над этим. Уверен, «Севилья» будет играть по счёту».

Слуцкий: "Севилья" будет играть по счёту Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча в Севилье дал интервью "Чемпионат.ру", в котором высказал уверенность, что испанцы у себя дома будут действовать от обороны.

Ответный матч в Испании также начался осторожно: «Севилья» играла по счёту. Но Томаш Нецид, которого много критиковали за отсутствие голов, одним движением убрал Фасио и уложил мяч в дальний угол. Уже через две минуты Хесус Навас совершил прорыв по правому флангу и сделал прострел, который замкнул Перотти.

Решающий гол получился интересным. Кейсуке Хонда славился своими неудобными для вратарей штрафными, вот и в этот раз он отлично исполнил с 25-ти метров от боковой линии, и, казалось, изначально удар не таил в себе ничего опасного. Но мяч отскочил от перчаток Палопа в ворота. Испанский вратарь просто не мог поверить, что этот штрафной завершился голом. Лучше всего об этой ошибке голкипера сказал Василий Уткин – комментатор того матча: «Влип Палоп по самый лоб». А ведь вратарь привёз гол и в первом матче.

«Когда я спросил у него, как ему удаются такие удары, он ответил: «Я пытаюсь ударить сквозь мяч». То есть он представляет, что мяч стоит от него дальше, чем на самом деле», — рассказывал в интервью «Советскому спорту» Ян ван Дайк, который работал с Хондой в «Венло».

Голы Хонды со штрафных можно посмотреть по ссылке.

Радость после ответного матча Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Тот матч судил Виктор Кашшаи, нынешний глава российских судей. Забавно.

Главный тренер «Севильи Маноло Хименес был уволен через неделю после того поражения, проработав в клубе почти три года. В 2017-м он возглавлял АЕК и ЦСКА выбил его в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов (1:0, 2:0).

Видеообзор матча можно посмотреть по этой ссылке.

Нецид хотел сыграть с «Барселоной». Но жребий оказался другим

Футболисты ЦСКА после матча активно давали интервью, у «Чемпионата» вышло сразу несколько материалов с «армейскими» героями.

Главный герой – Хонда признался, что не рассчитывал на то, что штрафной окажется удачным: «Если честно, я вообще не ожидал, что забью. Думал, что вратарь «Севильи» либо отобьёт мяч перед собой, либо переведёт его на угловой. В общем, в этом голе большая частичка удачи. Это самый важный гол в моей карьере. Я, конечно, забивал много красивых и важных голов, но этот, в ворота «Севильи», назову самым ценным.

Хонда: я всегда мечтал забить в Лиге чемпионов! Полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда прокомментировал победу над "Севильей" и свой гол и признался, что ожидал более удачной игры от Палопа в этом эпизоде.

Георгий Щенников признался, что его замучил Хесус Навас: «Эмоции — неописуемые. Радость просто громадная. Мы выполнили задачу, и это самое главное. Российский клуб впервые в истории при текущем формате турнира пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов. Я очень рад, что этой командой стал ЦСКА. После первого тайма счёт был 1:1, и дальше удача могла повернуться как в ту, так и в другую сторону. Рад, что в итоге она выбрала нас. Ну и Хонда молодчик, конечно! Такой нужный гол сотворил. В последние полчаса матча мы в основном оборонялись. Было непросто. Но мы выстояли, и это главное».

Щенников: рад, что мы пишем историю Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился впечатлениями от победы над "Севильей" и выразил надежду, что позитивные эмоции, полученные в Испании, помогут команде удачно сыграть с "Динамо".

Автор первого гола – Томаш Нецид признавался, что хочет сыграть с «Барселоной»: «Больше всего хочу сыграть с «Барселоной». Любой футболист мечтает сыграть на «Камп Ноу». Ну а забить там – и вовсе красота! Уверен, что и для болельщиков это будет отличное зрелище. Гол Хонды? Со стороны может показаться, что в этом голе явная вина Палопа. Но мы-то знаем, как наш Хонда бьёт на тренировках (смеётся). Поверьте, этот удар был крайне непростым для вратаря «Севильи». То, что он не смог его отразить, вовсе не курьёз.

Нецид: отличиться бы ещё на "Камп Ноу"! Нападающий ЦСКА Томаш Нецид поделился эмоциями от победы над "Севильей", порадовался собственному реваншу у этой команды и признался, что в четвертьфинале хотел бы сыграть с "Барселоной".

Леонид Слуцкий рассказал о вещем сне, который, правда, не сбылся полностью: «Накануне игры мне приснился сон. В нём был полностью описан ход матча. Только в моём сне мы выиграли не 2:1, а 3:2 (улыбается). Мы повели со счётом 2:0, потом «Севилья» сравняла результат, и в конце матча, когда соперники стали всеми силами наваливаться на наши ворота, мы вырвали победу».

В 1/4 финала мечте Томаша Нецида не было суждено осуществиться. «Армейцы» попали на будущего победителя Лиги чемпионов – «Интер».

Слуцкий: приснился сон, что выиграем 3:2 Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил надежду, что выход в 1/4 финала Лиги чемпионов ещё не конец армейской сказки, и рассказал о своём предматчевом сне, который сбылся не полностью.

ЦСКА провёл оба матча с «Интером» почти на равных, но уступил в обеих играх 0:1. Жозе Моуринью выиграл свою вторую Лигу чемпионов. Интересно, что в России долгое время Леонида Слуцкого называли не иначе как «русский Моуринью».

Где сейчас герои того матча



Игорь Акинфеев: вратарь и капитан ЦСКА

Алексей Березуцкий: закончил карьеру, заместитель гендиректора ЦСКА

Василий Березуцкий: закончил карьеру, заместитель гендиректора ЦСКА

Сергей Игнашевич: закончил карьеру, главный тренер «Торпедо»

Георгий Щенников: до сих пор играет в ЦСКА, игрок ротации

Дейвидас Шемберас: закончил карьеру, спортивный директор «Жальгириса»

Евгений Алдонин: закончил карьеру, помощник Игнашевича в «Торпедо»

Милош Красич: закончил карьеру, хочет стать тренером

Чиди Одиа: закончил карьеру, живет в Бельгии, работает в футболе

Марк Гонсалес: завершил карьеру

Павел Мамаев: недавно вышел из колонии после скандальной драки, играет в «Ростове»

Элвир Рахимич: завершил карьеру, тренирует детей в ЦСКА

Кейсуке Хонда: играет в «Ботафого»

Томаш Нецид: нападающий «Ден Хаага».