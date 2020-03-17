Ещё одна проблема, связанная с паузой в чемпионатах

В Европе футбола почти не осталось: большинство лиг на карантине. Все ждут, когда УЕФА примет решение о возобновлении еврокубковых матчей, а пока федерации бьются в поисках решения собственных проблем. Матчи без зрителей – потеря денег, которая невыгодна клубам. Окончательная отмена всех турниров – слишком радикальная мера.



Одна из проблем связана с контрактами игроков. Доиграть сезон летом просто так не получится, ведь возникнут большие юридические сложности, и как их решить, не знает даже ФИФА.

Карантин может продлиться до мая. Это вызовет проблему с контрактами

Сегодня, 17 марта, состоится заседание УЕФА, на котором может быть принято решение о турнирах, проводимых под эгидой организации. Вариантов несколько:



— каждая лига будет сама решать, продолжать матчи или нет, с какой даты и при каких условиях;



— приостановление всех турниров до определённой даты, остаток сезона будет доигрываться летом, а Евро-2020 будет перенесён;



— досрочное завершение сезона, все результаты будут закреплены (согласно нынешним позициям команд).



В итальянской прессе появилась информация, что Серия А возобновится не в апреле, как планировалось ранее, а в мае, при этом все оставшиеся игры пройдут без зрителей. При таком развитии событий сезон придётся доигрывать летом, и здесь важна окончательная позиция УЕФА – будет ли приостановлен сезон для всех членов организации.



Большая проблема, с которой столкнутся федерации и непосредственно клубы, – контракты игроков, которые истекают летом. Общепринятый срок их действия до 30 июня, и если пауза в европейском футболе затянется, то сезон завершится позже этой даты. Что же делать в этой ситуации?

Ответа нет даже в регламенте ФИФА

Пандемия коронавируса стала настоящим форс-мажором в мировом футболе, и контракты – лишь малая часть проблем, с которыми столкнутся руководящие органы. В каждой стране ситуация с карантином разная, и нет необходимости прерывать сезон повсеместно. Главная причина, по которой УЕФА может остановить сезон для всех без исключения, это выработка единого решения для всех членов организации.



УЕФА во многом руководствуется правилам ФИФА, это касается и регистрации игроков. В регламенте ФИФА нет однозначного ответа, что делать в сложившихся обстоятельствах. Статьей 27 регламента определено следующее: «Вопросы, не предусмотренные регламентом ФИФА, а также форс-мажорные обстоятельства, рассматриваются исполкомом ФИФА, решения которого являются окончательным». Собрание исполкома ФИФА может помочь решить проблему с контрактами.

Три варианта развития событий

Первый вариант: специальное разрешение от ФИФА



Исполком ФИФА вправе внести поправки в регламент, либо вынести решение по сложившейся ситуации. Вполне возможно, что ФИФА разрешит доиграть сезон игрокам, чьи контракты истекают 30 июня, даже если дата окончания сезона будет за рамками даты соглашений.

Второй вариант: новые контракты для игроков



Если ФИФА не сможет решить проблему с контрактами, то клубы будут вынуждены продлить соглашение с игроками. Для тех, кто находится в аренде, клубам придётся договориться между собой. Если контракт игрока истекает летом, но его наличие необходимо команде – то продление соглашения. Те, с кем контракт не будет продлён, станут свободными агентами, но могут возникнуть проблемы с заявкой.



Третий вариант: по окончании контракта игроки покинут свои нынешние команды



По правилам ФИФА игрок не имеет права выступать более чем за два клуба в течение одного сезона. Игроков, которые сменили две команды, немало. Один из примеров – Златан Ибрагимович, который выступал за «ЛА Гэлакси» и перешёл зимой в «Милан», но соглашение шведа с клубом истекает летом. В этом случае Златану придётся пропустить несколько месяцев, пока сезон-2019/2020 не будет доигран.

У кого проблемы

Если будет принято решение, что сезон придётся доигрывать летом, то проблемы с истекающими контрактами возникнут у многих клубов. В «Манчестер Сити», например, доигрывает Давид Сильва – его отсутствие скажется на выступлении «горожан» в Лиге чемпионов. Легче всех в АПЛ придётся «Ливерпулю», ведь команду покинут только Адам Лаллана и Натаниэл Клайн. Ни один из них не является ключевым игроком мерсисайдцев.



Куда сложнее ситуация у клубов, где большое количество арендованных игроков. В «Роме» таких футболистов сразу 8, в том числе и Крис Смоллинг, который отлично вписался в игру «джалоросси». Помимо англичанина в составе «Ромы» до лета 2020 года: Генрих Мхитарян, Джанлука Манчини, Жордан Верету, Давиде Дзаппакоста, Карлес Перес, Никола Калинич и Роджер Ибаньес.



В «Интере» пять арендованных игроков, но все нужны Антонио Конте: Николо Барелла, Стефано Сенси, Алексис Санчес, Кристиано Бираги и Виктор Мозес. «Баварии» придется расстаться с Филиппе Коутиньо, Иваном Перишичем и Альваро Одриосолой.



В большинстве чемпионатов, проводимых под эгидой УЕФА, окончание сезона происходит в мае. Меньше всего проблема с контрактами коснётся тех стран, где сезон проходит по системе «весна-осень», среди которых Дания, Швеция, Норвегия, Казахстан и Беларусь. В Южной Америке проблем избегут все, кроме Аргентины. ФИФА придётся серьёзно поломать голову в поисках решения по контрактам.