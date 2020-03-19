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Угадай игрока РПЛ по клубам, тест «Чемпионата»

Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам
«Чемпионат»
Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл
Хорошо знаете футболистов из чемпионата России?
Футбол / РПЛ 0

Пока футбола в Европе и России нет, каждый развлекает себя как может. Вот вам небольшой тест на память и внимательность. Если это очень сложно, напишите потом в комментариях.

Пройти тест можно по ссылке

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Хорошо знаете футболистов из чемпионата России?

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РПЛ Тесты «Чемпионата» Тест •••
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