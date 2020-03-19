Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл
Хорошо знаете футболистов из чемпионата России?
Пока футбола в Европе и России нет, каждый развлекает себя как может. Вот вам небольшой тест на память и внимательность. Если это очень сложно, напишите потом в комментариях.
Пройти тест можно по ссылке
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