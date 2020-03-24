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Как хорошо вы знаете историю российского футбола, тест «Чемпионата»

Как хорошо вы знаете историю российского футбола
Богдан Горбунов
Тест. Как хорошо вы знаете историю российского футбола?
Вспоминаем, что происходило в нашем футболе после распада СССР.
Футбол / РПЛ 0

Продолжаем заполнять футбольную паузу интересными тестами. Вы уже угадывали игроков по клубам, за которые они выступали. Теперь можете проверить свои знания в истории российского футбола.

Пройти тест можно здесь.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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