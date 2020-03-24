Вспоминаем, что происходило в нашем футболе после распада СССР.

Тест. Как хорошо вы знаете историю российского футбола?

Продолжаем заполнять футбольную паузу интересными тестами. Вы уже угадывали игроков по клубам, за которые они выступали. Теперь можете проверить свои знания в истории российского футбола.

Пройти тест можно здесь.