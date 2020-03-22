Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть вторая
Вы уверены, что хорошо знаете футболистов из чемпионата России?
Первая часть этого теста пришлась вам по душе. Поэтому мы с удовольствием публикуем вторую. Сможете ли вы превзойти свой предыдущий результат?
Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать на «Рамблере».
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