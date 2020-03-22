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Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл, 2 часть, тест «Чемпионата»

Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл
«Чемпионат»
Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть вторая
Вы уверены, что хорошо знаете футболистов из чемпионата России?
Футбол / РПЛ 0

Первая часть этого теста пришлась вам по душе. Поэтому мы с удовольствием публикуем вторую. Сможете ли вы превзойти свой предыдущий результат?

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать на «Рамблере».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/Getty Images

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