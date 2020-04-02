Судьи решили отказаться от взяток, чтобы спасти ЦСКА в 1993 году. Подробности от арбитра

Сегодня у коллег из «Спорт-экспресса» вышло интервью с бывшим начальником ЦСКА Анатолием Коробочкой. В нём он рассказал историю о том, как в 1993 году судьи спасли «армейцев» от вылета из чемпионата России. В частности, главным героем Коробочка называет бывшего арбитра Сергея Хусаинова. Того самого, чьё огромное интервью вы недавно наверняка читали на «Чемпионате».

Взятки, договорные игры, скандалы в сборной России: откровения судьи-диссидента Хусаинова Мощное интервью, которое многим в нашем футболе не понравится.

Мы снова связались с самым ярким судьей 1990-х, чтобы узнать подробности той истории.

Разговоры о предрешённом вылете ЦСКА прозвучали во время чемпионата Европы среди судей. Начальник команды был в шоке

Но для начала стоит рассказать о ЦСКА 1993 года. Когда красно-синие вступили в сезон, от чемпионской команды двухлетней давности не осталось почти никого. В основном, в деле была молодежь – Минько, Плотников, Файзуллин, Машкарин, Бушманов, Гущин… Команду тренировал Геннадий Костылев, который возглавил «армейцев» в августе 1992 года, когда Павел Садырин ушёл в сборную России.



По ходу сезона 1993 года Костылев был уволен, вместо него ЦСКА возглавил Борис Копейкин. В команде уже не было вратаря Харина, защитников Галямина и Фокина, полузащитников Корнеева, Татарчука, Колесникова, Брошина, Кузнецова. Команда проходила стадию перестройки. Поэтому изначально в клубе понимали, что сезон не будет лёгким.

Ильшат Файзуллин и Денис Машкарин Фото: Из архива Ильшата Файзуллина

По воспоминаниям Коробочки дело было так: «Чемпионат Европы среди судей, 40 команд. Меня просят помочь. Сочиняю письмо в министерство обороны — дают автобус, везут наших арбитров в Чкаловскую. В Германию полетели военным бортом, я с ними. Расселил в армейской гостинице. Все на уровне!». После финала турнира начался банкет, на котором Сергей Хусаинов обронил: ««Ребята, а ЦСКА-то вылетел». Меня как водой обдали! — вспоминает Коробочка. — Июль месяц — играть и играть! Шли мы так себе, чуть ниже середины, но о вылете и мысли не было. Говорю: «Эээ, друзья? Какой «вылетел»?!» Те переминаются — да, вылетел».



«Почему я сказал, что ЦСКА вылетит? Это было моё личное понимание ситуации, — говорит Хусаинов. — У них назревали проблемы, многие ребята покинули ту команду, была реорганизация. Поэтому я предполагал, что всё это создаст им проблемы, и команда вылетит. А Коробочка, видимо, подумал, что в кулуарах уже всё решили».



Важно уточнить, что дела у ЦСКА к середине сезона действительно были очень плохи. После первого круга команда делила 15-17-е места, набрав всего 13 очков (пусть и при двухочковой системе исчисления). Особенно кошмарным получился матч со «Спартаком», в котором ЦСКА сгорел с теннисным счётом 0:6.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Арбитры решили помочь ЦСКА, поэтому договорились судить честно

Но вернёмся в историю с судьями. Пока банкет продолжался, Анатолий Коробочка сидел в шоке и не понимал, что он только что услышал. И тут слово снова взял Хусаинов: «Давайте думать, как выручать Коробочку. Он-то нас выручил. Начали между собой перетирать вполголоса. Результаты перечисляют на пять туров вперед. Я глазами хлопаю: «Да мы сами выкарабкаемся!» Те улыбаются. А потом я в Москву возвращаюсь — все, что они говорили, под копирку!»



— Мы просто решили, что надо судить по совести. Ведь не секрет, когда команды из регионов играют дома, они пользуются разными способами, чтобы добиться удобного для себя результата, — вспоминает Хусаинов.



— И?

— Тогда судьи всегда стояли перед выбором, ведь были тяжёлые годы. В очередь перед туалетной бумагой выстраивались, прямо как сейчас. Тогда только начали завозить баночное пиво. 1990-е… У многих команд были долги по зарплатам. И люди из некоторых топ-клубов, приезжая к таким командам, прямо говорили: «Сколько вы уже не получаете? Полгода? Ну вот вам всем за полгода. Понятно, что нужно сделать?».



— Почему вы решили помочь ЦСКА?

— Потому что это клуб с богатой историей. Мы решили поступиться меркантильными интересами во славу футбола. Собрались негласно, сказали друг другу: «Какие бы суммы вам не предлагали, судите честно».

Валерий Газзаев и Сергей Хусаинов Фото: Из архива Сергея Хусаинова

— А как вы предсказали результаты на пять туров вперёд?

— Результаты под ЦСКА мы специально не делали. Мы просто судили как есть. Результаты предсказали, просто вспоминая расписание и расклады. Поэтому решили посодействовать, судить в пограничных ситуациях честно.

Коробочка переживал до последнего, всё решилось в предпоследнем туре

— С каждым туром наш вылет становился все реальнее. К последнему матчу при определенном раскладе вываливаемся. Поражение точно нас туда отправляет, если ничья — зависит от параллельных матчей, — продолжает Коробочка. — Я к Хусаинову, тот судит в манеже нашу игру с «Торпедо». Чуть не на колени: «Сережа, задница полная. Меня руководство отправило с тобой переговорить» — «Толя, бесполезно разговаривать!» Беда! Приезжаем с Серегой ко мне домой, накрываю стол. Но никаких конвертов не было, клянусь. Даже мысли не мелькнуло. Хусаинов сразу сказал: «Только ничего не предлагай». Я сник. А он продолжает: «Я обещаю — вы не вылетите...» Я переспросил: «Ты обещаешь?» — «Не я — мы! Мы решили, что вы не вылетите». Кто «мы»? Чего «мы»?!

«Мы были элитой судейского корпуса, поэтому я был уверен, что всё будет хорошо. Мы сплотились, судили всё как надо, — продолжает Хусаинов. — Работали честно, чтобы не предать ЦСКА на выездных матчах. Дома-то команды сами разберутся. Зачастую гостевые команды подходили к хозяевам и говорили: «Мы-то игру сольём, а вы нас отблагодарите просто.



Для «армейцев» всё решалось в игре с «Торпедо», ЦСКА играл дома, в манеже. Я ту игру судил, закончили 1:1. Коробочка в это время ходил, нервничал, ждал результаты параллельных матчей, потому что от этого всё зависело. Но я ему сказал сразу: «Не переживай, всё нормально будет». В итоге всё закончилось так, как нужно для ЦСКА. Последний тур уже ничего не решал».



В итоговой таблице ЦСКА занял 9-е место. Зона переходных матчей начиналась с 14 места, все команды с 9-го по 14-е места набрали 30 очков. Но по регламенту на первый план при равенстве очков выходило количество побед в чемпионате. У ЦСКА их было 12, благодаря этому «армейцы» заняли 9-е место. Хотя ещё за 6 туров до конца красно-синие были на 14-м месте, но честность российских арбитров спасла команду. Покинули же лигу в том сезоне четыре команды: «Ростсельмаш» и «Асмарал» вылетели напрямую, а «Луч» и «Океан» — по итогам переходного турнира.



А тут — несколько интервью со знакомыми людьми из ЦСКА 1990-х.

«За деньги от победы над «Барселоной» купил участок на Новой Риге» В 90-е он был любимцем болельщиков ЦСКА, феерил на «Камп Ноу», а потом надолго пропал из виду. Мы разыскали его для вас.

Гришин: в «Рубине» Бердыев перед матчами забивал барана! Как Гришина «вела» «Барселона», звал Романцев, обманывал родной ЦСКА и убивали бандиты – в пламенном интервью, которое нельзя пропустить.