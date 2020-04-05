Худшая сборная мира. Спорим, вы и страны такой не знаете?!

Все футбольные рейтинги составляются максимально странно, и ни один из них не может отражать всю правду о положении команд прямо сейчас. Правда, есть один такой, которому всё же стоит доверять и на него опираются многие эксперты из мира футбола – ранжир команд ФИФА. За последнюю строчку в нём ведут отчаянную борьбу известное нам (в околофутбольном плане) Сан-Марино, а также пришелец с Карибского бассейна – экзотическая страна Ангилья. Сегодня это худшая сборная в мире: занимает последнее, 210-е место в таблице коэффициентов.

Для начала немного географии. Ангилья является самоуправляемой заморской территорией Великобритании, коих осталось множество на карте мира. На островах, состоящих из рифов, проживают всего 15 тысяч человек, что сравнимо, например, со столицей Чукотки – городом Анадырь. Делать на островах решительно нечего – сельское хозяйство развито слабо, зато прекрасно налажены экспорт омаров и самая востребованная услуга в мире для бизнеса – отмывочная оффшорная зона. Одним из самых популярных развлечений на острове является футбол: на единственном приемлемом стадионе под названием Ronald Webster Park, вмещающем 4 тысячи зрителей (в Анадыри нет и такого), проводит свои матчи национальная сборная. При этом самый посещаемый матч в её истории собрал аудиторию в 22 670 человек, что почти в 6 превышает вместимость сооружения, расположенного в столице карликового государства. В квалификационном матче к чемпионату мира – 2010 ангильцы играли против Сальвадора. «Домашний» матч был сыгран на Robert F. Kennedy Memorial Stadium в Вашингтоне и завершился предсказуемым фиаско слабейшей сборной мира.

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План ФИФА в действии

При этом даже такой небольшой точке на карте ФИФА выделяет дополнительные средства для развития футбола. В первый год по соглашению с международной федерацией Ангилье будет выделено 300 тыс. долларов на постройку новых сооружений, поля и трибун рядом с главной ареной страны, а также на всей её территории. Гирдон Коннор, глава местной федерации, очень рад, ведь такая серьёзная сумма поможет улучшить инфраструктуру, а также привлечь новых футболистов.

Фото: facebook.com/Ronald-Webster-Park

«Нам необходимо срочно увеличить количество полей на острове для поддержки футбольных клубов и полного проведения национального чемпионата. За пределами центральных территорий в футбол не играют, поэтому важно, чтобы в других местах строились поля. Мы хотим дать каждому возможность играть в футбол и совершенствовать свои навыки, но мы должны иметь надлежащие условия», — заявил он.



Помимо мужской сборной на новом стадионе будет принимать гостей женская, молодёжная, олимпийская и юношеская сборная U15. При этом не забывают ангильцы и о массовом спорте – в этом году они планируют запустить специальную программу в местных школах. Обучать ребят будут звёзды и известные спортсмены Ангильи — Билли Хьюз (главный тренер национальной сборной до 20 лет), Жермен Хьюз и победитель женского футбольного турнира Алисса Ходж. И, если повезёт, то мальчишки будут представлять свою страну в международных матчах и помогут переписать несколько национальных рекордов, коих за существование команды накопилось немало.

10 мячей в первом тайме и итоговые 0:15

Мужская сборная провела свой первый международный матч в октябре 1985 года, потерпев разгром от Британских Виргинских островов. Следующей игры местным любителям футбола пришлось ждать целых 5 лет, но и там набрать первые очки ангильцы не смогли. Относительный успех пришёл только в 1991-м – легендарная «заруба» с Монсерратом завершилась ничьей — 1:1. Вообще, бедные парни с соседнего острова подарили «оранжевым» праздник в начале 21-го века, когда проиграли 1:4 – между прочим, самая крупная победа в истории Ангильи. Больше сборная не забивала до сегодняшнего дня, несмотря на присутствие в команде легионеров из таких английских клубов, как ФК «Молси», ФК «Лэнгли» и прочие «Горинг Юнайтед». Вписал своё имя в историю в том памятном матче и нынешний тренер сборной – Найджел Коннор, игравший на правом фланге обороны, но не отметившийся результативными действиями. Самое же крупное поражение было совсем недавно, в 2019-м, от потомков знаменитого Дуайта Йорка – Тринидада и Тобаго. Целых 15 мячей побывали в воротах Райана Лидди, причём первые 10 ребята с острова «невезения» получили уже в первом тайме.

Фото: facebook.com/Ronald-Webster-Park

Райан – рекордсмен по количеству матчей за сборную, коих к 2020 году он сыграл целых 31. Уроженец Сент-Киттс и Невис в местном чемпионате выступает за команду «Ревущие львы» — самый титулованный клуб в Ангилье. Шутка ли – целых 7 чемпионств, причём без явных признаков доминирования и затяжных серий, а-ля московский «Спартак» в чемпионате России или «Зимбру» с «Шерифом» в чемпионате Молдавии. Непредсказуемый ангильский чемпионат именно этим и интересен, что нельзя предугадать, кто завершит его на первом месте, а кто просто получит грамоту за участие. Почти все местные клубы держали заветный трофей в руках.

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Первые чемпионы соревнований, «Спартанцы ALHCS», представляющие местную общеобразовательную школу (!), недавно провели презентацию своей новой формы, комплект которой заставит поностальгировать болельщиков «Ростова». Производство доверили местной компании, дизайнеры которого хотя бы немного «заморочились» и сделали вполне примечательные футболки в сине-жёлтом стиле. Настоящие фанаты клуба из Валли уже могут приобрести новую форму своих любимцев и щеголять в ней по всему острову, гордо распевая песни в поддержку своей команды.

Фото: facebook.com/Ronald-Webster-Park

Местные журналисты очень подробно освещают футбол на острове. Жаль, но по-настоящему известных игроков в Ангилье нет. Однако, учитывая и программу развития футбола, и получение внушительных траншей от ФИФА, можно сказать: на последнем месте Ангилья не задержится и поднимется намного выше, а может, и повторит своё достижение 1997 года, когда команда была на 189-й строчке в рейтинге.